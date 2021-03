[Imbattable] La série Redmi Note 10 de Xiaomi est disponible à partir de 147 euros !

Aliexpress propose durant 2 jours la nouvelle série Redmi Note 10 de Xiaomi à partir de 147 euros en « Early Bird » avec livraison gratuite et rapide !

Redmi Note 10 Pro : le nouveau roi du milieu de gamme

Milieu de gamme complet, le Redmi Note 10 Pro veut s’imposer en photo avec un capteur principal de 108MP, combinant les technologies de binning 9 en 1 et Dual native ISO, ainsi qu’une plage dynamique plus élevée en offrant un large éventail de retouches possibles. Grâce au mode nuit 2.0 optimisé par l’algorithme multi-images RAW, vous pourrez saisir des images même dans des environnements faiblement éclairés. Il propose également la prise de vue time-lapse et télémacro, ainsi que les modes Photo Clone, Video Clone et Pose Longue.

Ce Redmi Note 10 Pro embarque un design revisité particulièrement soigné, un écran AMOLED DotDisplay 120Hz et l’ajout d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté. Disponible en trois coloris (Gris Onyx, Bleu Glacier et Bronze Gradient) ce dernier dispose également d’un verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant ou encore un double haut-parleur puissant, sans oublier la prise casque 3,5mm.

Côté performances, le Redmi Note 10 Pro embarque un processeur 4G Qualcomm Snapdragon 732G (gravé en 8nm) avec 6 ou 8 Go de RAM et une capacité allant jusqu’à 128 Go Stockage UFS 2.2 avec WriteBooster. Il offre une batterie de 5020 mAh compatible avec la charge rapide à 33W.

Le Redmi Note 10 Pro est disponible à partir de 213 euros (version 6+64Go) avec le code FRMARCH16 + le coupon de 20€ à récupérer sur la page produit ! Livraison gratuite et rapide depuis l’Europe.

Code promo : FRMARCH16

Redmi Note 10 : rapport qualité/prix imbattable

Le Redmi Note 10 ne lésine pas non plus sur la photo, avec une configuration quad-caméra comprenant un capteur ultra grand angle de 8MP pour les photos de groupe, un capteur macro 2MP pour les gros plans ainsi qu’un capteur de profondeur 2MP parfait pour les portraits. On retrouve également un écran AMOLED de 6.43 », un processeur Qualcomm Snapdragon 678 octa-core cadencé jusqu’à 2,2GHz (gravure en 11 nm) performant avec 4Go de RAM et une capacité jusqu’à 128 Go (UFS 2.2 avec WriteBooster). Repoussez les limites de l’autonomie avec une batterie 5000mAh disposant de la charge rapide de 33W.

Le Redmi Note 10 est disponible à partir de 147 euros (version 4+64Go) avec le code FRMARCH16 + le coupon de 16€ à récupérer sur la page produit ! Livraison gratuite et rapide depuis l’Europe.