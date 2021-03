[Super Deals] Grosse chute de prix de la GoPro Hero 9 à seulement 239€

La dernière GoPro Hero 9 est en promotion pendant les super deals d’Aliexpress à partir de 9h aujourd’hui ! Si vous cherchiez une GoPro pour partir en vacances, c’est le bon moment pour en profiter d’autant plus que son prix chute grâce à ce code… Stock très limité !

Que vous soyez un blogueur, un vidéaste professionnel, un vlogueur ou encore une personne passionnée de voyage, la GoPro Hero 9 est une excellente caméra qui comblera tous vos désirs. La marque est notamment connue pour réaliser des caméras qui s’adaptent à chaque situation. La GoPro Hero 9 est disponible au prix de 239 € sur Aliexpress grâce au code SUPERDEALS203 soit une excellente réduction de 172,19 €.

Code promo : SUPERDEALS203

Cette GoPro Hero 9 possède un capteur de 23,6 mégapixels avec une résolution beaucoup plus conséquente pour des photos toujours plus réussies. La gestion du HDR a été améliorée afin d’apporter des couleurs plus réalistes, une luminosité ainsi qu’un contraste beaucoup mieux géré. D’ailleurs, cette GoPro Hero 9 se dote d’une meilleure dynamique.

Chers vidéastes ou futurs vacanciers, la GoPro Hero 9 vous permettra de filmer jusqu’à 5 k à 30 images par seconde avec la stabilisation HyperSmooth 3.0 qui fonctionne simultanément. Vous pourrez toujours utiliser vos microphones externes même si ceux présents sur la GoPro Hero 9 ont été améliorés. La fonctionnalité 8x Slo-mo vous permettra de réaliser des vidéos filmées en 1080p jusqu’à 240 images par seconde.

Filmez, enregistrez ou streamez avec la GoPro Hero 9

Accompagnée d’une excellente microSD, vous pourrez enregistrer tous les détails captés par le capteur de 23,6 mégapixels. Il vous sera également possible de streamer à partir de la GoPro Hero 9 avec une résolution de 1080 p avec la stabilisation apportée depuis la fonctionnalité HyperSmooth. Vous bénéficierez d’une excellente qualité vidéo afin d’en faire profiter vos followers. La GoPro Hero 9 vous permettra également de filmer sous l’eau. Cette dernière est complètement waterproof jusqu’à neuf mètres de profondeur.

Cette dernière est disponible sur Aliexpress au prix de 239 € grâce au code SUPERDEALS203 soit une sacrée économie de 41 %. De nombreux accessoires et bundles sont disponibles pour la GoPro. Vous pourrez retrouver un bundle spécialement réalisé pour les vlogueurs avec une carte micrSD de 128 Go, un trépied, un microphone externe, un adaptateur microphone, une light ainsi que d’autres accessoires.

