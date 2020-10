Bons plans 65 pouces, 4K, HDR et Android TV, le TV Philips « The One » est à 699 euros

C’était le cœur de gamme de 2019 chez Philips, le voilà en forte promotion chez Fnac-Darty. Le téléviseur Philips « The One » 65 pouces n’est qu’à 699 euros.

Si vous cherchez un bon téléviseur 4K / HDR de 65 pouces à petit prix, cette offre de Fnac-Darty devrait vous plaire. Les marchands proposent aujourd’hui le TV Philips « The One » (65PUS7354) à 699 euros. Vous trouverez difficilement meilleur rapport qualité-prix, avec Ambilight en prime.

Le TV Philips The One en détail

Avec sa gamme The One Philips a essayé de proposer le meilleur rapport qualité-prix pour un téléviseur LCD, de faire le « no brainer » idéal, qui conviendrait à la grande majorité des usages. On y trouve donc une dalle LCD, c’est une évidence pour contenir les prix, de 65 pouces en l’occurrence. Elle affiche une définition 4K / UHD à 60 Hz, et supporte le HDR 10+ ET Dolby Vision.

Comme la plupart des téléviseurs Philips, il embarque le processeur d’image P5, qui a le mérite d’être assez performant sur l’upscaling. Il sera également suffisamment puissant pour naviguer dans les menus d’Android TV. Une interface qui, après de débuts pas franchement folichons, a évolué dans le bon sens ces dernières années.

Enfin, le téléviseur embarque la technologie Ambilight qui a fait le succès de la firme. Pour rappel, elle consiste en un jeu de LED à l’arrière du téléviseur qui reproduit l’ambiance lumineuse de ce qui est affiché à l’écran. Ça a l’air anecdotique dit comme ça, mais cela participe en réalité beaucoup à l’immersion lorsque l’on regarde des films ou que l’on joue à un jeu.