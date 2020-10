Bons plans [Bon Plan] Plus de 30% de réduction sur ces produits Aukey !

Alors que le Prime Day vient de se terminer, Aukey propose jusqu’à 32% de réduction sur une sélection de produits avec ces codes exclusifs.

AUKEY EP-T20 à 27,19€

32% de réduction sur les écouteurs Bluetooth AUKEY EP-T20 avec étui de chargement. Ils disposent de commande tactile avec un bouton multifonctions présent sur chaque écouteur. De plus, l’un ou l’autre écouteur peut être utilisé seul comme un casque Bluetooth. Ces écouteurs sont certifiés IPX5 et sont compatibles Android et iOS.

Code promo : JHFBECLF

Aukey EP-N5 à 43,19 euros

28% de réduction sur les écouteurs Bluetooth AUKEY EP-N5 offrent quand à eux l’annulation active du bruit avec la technologie ANC (annulation max de 28 dB de bruit ambiant). Ils disposent également de drivers dynamiques de 10 mm qui améliorent le son et notamment les basses. Leur autonomie est de 35 heures (grâce à leur boitier, environ de 4 à 7h pour les écouteurs seuls) et il proposent la charge rapide en USB-C (120 min). Ils sont aussi certifiés IPX5 et compatibles iOS/Android.

Code promo : 5C4Z96GH

Aukey EP-T25 à 23,79 euros

30% de réduction sur les écouteurs Bluetooth AUKEY EP-T25 offrent des haut-parleurs dynamiques de 6 mm et une autonomie totale de 25h (5h pour les écouteurs seuls) avec recharge rapidement en USB-C. Bluetooth 5 et certifiés IPX5, ils sont compatibles iOS et Android.

Code promo : KPJSK7B8

Aukey PA-T9 à 9,99 euros

29% de réduction sur le chargeur mural USB Aukey PA-T9 avec la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 qui ne pèse que 52 grammes. Il est équipé de dispositifs de sécurité intégrés protègent vos appareils contre un courant excessif, une surchauffe et une surcharge.

Code promo : J6MHLNO7

Aukey PB-N36 à 17,99 euros

22% de réduction sur la Aukey PB-N36, une batterie externe 20000 mAh avec 2 ports USB 3,4 A. Elle est équipée de la technologie AiPower qui fournit de manière adaptative le taux de recharge maximum le plus sûr pour tous vos appareils alimentés par USB, ainsi que de dispositifs de sécurité intégrés qui protègent vos appareils contre le courant excessif, la surchauffe et la surcharge.

Code promo : ILSWSGFF

Aukey CB-C71 à 21,75 euros

20% de réduction sur le Hub 8 en 1 Aukey CB-C71 qui se connecte en USB Type C. On retrouve notamment une sortie HDMI 4K, un port Ethernet RJ45 1Gbps , un port de charge PD 100W, 2 ports USB 3.0, un port USB 2.0, et un lecteur de cartes SD.