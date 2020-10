Deuxième fournée d’offre pour ce Prime Day 2020, elles ne seront disponibles que jusqu’au 14 octobre à 23h59 et sont toujours réservées aux membres Amazon Prime (abonnez-vous, essai gratuit pendant 30 jours). Voici toutes offres à ne pas manquer sélectionnées à la main et avec amour par le Journal du Geek.

Les bons plans du deuxième jour

Dernière mise à jour le 14 octobre à 23h30. Nos coups de cœur sont marqués d’un ❤️

Smartphones

Tablette

iPad Air 2019 256 Go à 609 euros

Moniteurs

❤️Ecran HP OMEN Full HD 25″ (TN/LED, HDMI 1920 x 1080, 144 Hz, 1 ms, FreeSync à 149 euros

LG UltraFine moniteur IPS UHD/4K 27 », 5ms, sRGB 98%, FreeSync, ajustable en hauteur, pivotable à 244 euros

Audio

PC et composants

Smartwatch

Accessoires

AUKEY Chargeur Secteur USB et USB C 60W à 28 euros

Batterie Externe 10 000mAh Charge Rapide Ultra Slim 18W QC 3.0 Power Bank USB C à 13,59 euros

❤️DJI Osmo Mobile 3 Prime Combo Stabilisateur avec Care Refresh à 95 euros

Maison

Autres

Siège gaming Robas Lund DX Racer à partir de 189 euros

Braun Oral-B Smart 4 – 4500 – Brosse à Dents Électrique Bluetooth à 46 euros

Wonder Woman – Blu-Ray 4K Ultra HD à 13,99 euros

Prêt à Pousser Modulo (Inclus Basilic, Menthe, Ciboulette et Tomates) à 104 euros

❤️ Lilo, le potager d’intérieur autonome de Prêt à Pousser – Nouvelle Génération à 69 euros

❤️ Dowdow métronome lumineux pour vous réapprendre à vous endormir naturellement à 33 euros

The Last of Us Part 2 à 42,99 euros

Les offres immanquables toujours disponibles

Prix le plus bas sur les appareils Amazon Echo avec Alexa

L’offre Amazon Music à ne pas manquer : les nouveaux abonnés reçoivent 6 mois gratuits pour l’achat d’un Echo Dot (3ème génération) à 19,99 euros !

Jusqu’à 40€ de réduction sur les liseuses Kindle

20 ou 30€ de réduction sur les tablettes Fire

La nouvelle tablette Fire HD 8, écran HD 8″ (20,3 cm), 32 Go à partir de 69,99 euros

La tablette Fire 7, écran 7″, 32 Go à partir de 59,99 euros

Nombreuses réductions sur les produits Ring, c’est le moment où jamais !

Gamme Blink

Caméra de surveillance d’intérieur connectée Blink Mini à 27,99 euros

Philips Hue : jusqu’à -30% sur une sélection de luminaires connectés

Philips Hue Lot de 3 Ampoules Connectées White & Color Flamme E14 à 94,99 euros

Philips Hue 2 Ampoules LED Connectées White & Color Ambiance E27 Compatible Bluetooth + Dim Switch Télécommande nomade variateur de lumière à 74,99 euros

Philips Hue Ruban Lumineux Hue Lightstrip Plus 2 m + Extension 1 m White & Color à 69,99 euros

Sets LEGO à prix sacrifiés

Les TV OLED de LG en promo !

TV OLED LG 55GX6 à 1769 euros

❤️ TV OLED LG 55BX6 à 1269 euros

Informatique

Ecrans

Ecran PC HP 22w Full HD 21.5″ Noir Onyx (IPS/LED. 54.6 cm. 1920 x 1080. 16:9. 60 Hz. 5 ms) à 79 euros

Dell SE2417HGX Ecran de PC Gaming 24″ Full HD LCD, TN, 75 Hz, 2 ms, AMD Free-Sync à 94,99 euros

Moniteur Gaming LG UltraGear 32GK650F-B VA QHD 32 » (2560×1440, 1ms, 144Hz, HDMI, Display Port, FreeSync, Ajustable Hauteur, Pivotable) à 256 euros

Ordinateurs

Stockage

❤️ Samsung SSD Interne 860 EVO 2.5″ (500 Go) à 54,99 euros

Carte mémoire microSDXC Samsung EVO Select UHS-I U3 100 Mo/s Full HD et 4K UHD avec adaptateur SD (MB-ME512HA/EU) à 63,50 euros

SanDisk Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 256 Go + Adaptateur SD, Vitesse de Lecture Allant Jusqu’à 100MB/S, Classe 10, U1, Homologuée A1 à 31,01 euros

Clé USB 3.1 SSD SanDisk Extreme Pro 128 Go à 34,79 euros

Samsung SSD Interne 970 EVO Plus NVMe M.2 (1 To) à 148 euros

Smartphones

Audio

Objets connectés et Maison

Autres

Sony Alpha 7 R II à 1399 euros

Jeu de societe Monopoly Classique à 15,95 euros

Blu-ray / DVD

Amazon Prime, qu’est-ce que c’est ?

Amazon Prime a été conçu pour vous faciliter la vie au quotidien. Plus de 150 millions de clients dans le monde entier bénéficient des nombreux avantages de Prime, y compris la meilleure expérience de shopping et de divertissements. Pour seulement 49 € par an (24 € par an pour les étudiants avec Prime Student) ou 5,99 € par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original, ainsi que des films et des émissions populaires grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans publicité grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des photos sur Amazon Photos, de nombreux avantages Prime Gaming, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash, Prime Day et bien plus encore.

Le programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions d’articles éligibles à Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg, Orléans et Montpellier, ainsi que de la livraison en deux heures avec Prime Now à Paris, Lyon, Bordeaux, Nice et leurs environs.

Les clients d’Amazon Business – des petites aux grandes entreprises, en passant par les organismes publics, les collectivités locales et les organisations à but non lucratif – peuvent aussi profiter de la livraison rapide et gratuite, ainsi que des nombreux avantages uniques de Prime avec Business Prime. L’abonnement à Business Prime est disponible à partir de 50 € par an, hors TVA, jusqu’à trois utilisateurs, ou 150 € par an jusqu’à dix utilisateurs.

Dans « Prime Day », il y a Prime, cela signifit que la quasi-totalité des promotions proposées pendant l’événement est en effet exclusive aux titulaires de l’abonnement « premium » d’Amazon.

Facturé 49 euros par an, ou 5,99 euros par mois, il n’est pas toujours intéressant si l’on ne commande que ponctuellement sur Amazon. Mais rassurez-vous, si vous n’êtes pas client Prime et que vous souhaitez tout de même profiter des promotions, il existe une astuce très simple pour le faire sans débourser un centime.

S’abonner à Amazon Prime « gratuitement »

L’astuce tient dans le fait qu’Amazon propose un mois d’abonnement gratuit aux nouveaux clients Prime pour tester le service. Vous pouvez donc vous abonner dès maintenant, profiter gratuitement des avantages d’Amazon Prime et de Prime Day qui aura lieu pendant ces 30 jours, puis de résilier l’abonnement. Pour vous abonner, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la page d’abonnement et de vous inscrire en passant par le bouton « essai de 30 jours ». Si vous avez déjà un compte Amazon, cela se fait en 2 clics.

Choisir l’abonnement annuel ou mensuel ne change rien, mais si vous optez pour l’option mensuelle, ça limitera les frais si vous oubliez de vous désabonner. Sachez en revanche que si vous pensez éventuellement rester abonner plus longtemps, l’option annuelle est plus intéressante financièrement puisque cela correspond à quatre euros par mois pour l’abonnement.

Maintenant que vous avez souscrit à l’offre, vous pouvez directement vous désabonner, les 30 jours d’essai sont de toute façon acquis. Pour se désabonner, il faut commencer par se rendre dans la rubrique d’aide puis « service client » en page. Sélectionnez ensuite le bouton « Amazon Prime ». Dans le coin droit de la page qui s’ouvre, vous trouverez un onglet « abonnement » dans lequel se trouve un bouton « mettre fin à mon abonnement ». Cliquer dessus.

Il faudra maintenant esquiver quelques « Dark Pattern » en cliquant sur les différents boutons qui prennent par les sentiments pour vous garder abonner jusqu’au moment où arrive le dernier « annuler et perdre mes avantages ». Cliquez dessus et voilà, vous êtes maintenant désabonné. Vous remarquerez cependant désormais que votre période d’essai est toujours active. Vous pouvez profiter de tous les avantages d’Amazon Prime jusqu’à la fin de la période et donc de Prime Day.

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

Les 13 et 14 octobre Amazon fait son Prime Day. Le Journal de Geek sélectionne pour vous les meilleures offres de cet événement réservé au membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez vous abonner à Prime gratuitement pendant un mois (puis résilier) et retrouver toutes nos recommandations sur notre hub dédié à l’événement ou nos comptes Twitter @JournalDuGeek et @jdugeekdeals