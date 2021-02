Bons plans L’iPhone 12 Mini 64 Go est en promotion à 689 euros

Offres, Bons plans Par Benjamin Cabiron le 03 février 2021 à 18h35

Dévoilé il y a quelques mois à peine, l’iPhone 12 Mini profite déjà d’une promotion chez Rakuten. Le téléphone le plus abordable parmi les iPhone 12 est aussi le plus petit et léger de sa gamme. Il est aujourd’hui proposé à 689 euros. Vous cumulez en plus 68,90 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

L’iPhone 12 Mini reprend les principales caractéristiques de l’iPhone 12, mais avec un écran plus modeste. Avec sa puce, c’est l’un des téléphones les plus puissants que vous trouverez sur le marché actuellement. Habituellement proposé aux alentours de 800 euros, il tombe aujourd’hui à 689 euros chez Rakuten. Attention, même s’il s’agit d’une version européenne expédiée depuis la France, il s’agit d’un produit importé sans les écouteurs EarPods dans la boite. Retrouvez l'iPhone 12 Mini à 689 euros chez Rakuten L’iPhone 12 Mini en détail Comme dit en introduction de cet article, l’iPhone 12 Mini embarque un écran légèrement plus petit, de 5,4 pouces. Il tiendra sans problème dans une main, ce qui a ses avantages. La qualité n’a rien à envier à ses grands frères, puisqu’il propose la technologie Super Retina XDR et la façade Ceramic Shield qui offre une protection 4 fois plus efficace contre les chutes que la génération précédente. De même, tout comme les autres iPhone 12, il est équipé de la dernière puce A14 Bionic. C’est actuellement la plus rapide et la plus performante dans le jeu vidéo. Aucune application ou jeu en 3D ne vous résistera, et vous pourrez mettre les paramètres de qualité au maximum. Elle est ici accompagnée par 64 Go de stockage. Sans être du niveau des objectifs des modèles Pro, ce téléphone est capable de réaliser des clichés intéressants, surtout de jour, avec notamment son capteur ultra grand-angle et un grand-angle de 12 mégapixels. Vous pouvez enregistrer des vidéos HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images/s, nouveauté de cette génération de téléphones Apple. Pour le reste, cet iPhone 12 Mini est équipé de FaceID, qui vous permet de déverrouiller en un instant votre téléphone à l’aide de votre visage de manière très sécurisée. Il résiste à l’eau jusqu’à 6 m de profondeur pendant 30 minutes maximum. Le constructeur annonce jusqu’à 15 heures de lecture vidéo, avec une (petite) batterie de 2227 mAh. Pour tous les détails, vous pouvez consulter notre test des iPhone 12. Retrouvez l'iPhone 12 Mini à 689 euros chez Rakuten