[Prime Day] Ce Hub USB C 7 en 1 d’iVANKI n’est qu’à 27 euros

Nouvel acteur sur le marché des accessoires USB-C et câbles en tout genre, iVANKI propose plusieurs réductions sur ses produits grâce à des codes promo, dont un très bon Hub USB-C 7 en 1 à 27 euros seulement.

Pour les Prime Day, iVANKI propose des réductions sur plusieurs accessoires USB C. La pièce maîtresse est son hub USB C 7 en 1 qui tombe à 27,99 euros soit une réduction de 30%. Vous pouvez vous offrir l’adaptateur USB C vers HDMI pour 10,49 euros ou encore le câble USB C classique pour seulement 7,79 euros grâce à différents codes promo indiqué ci-dessous.

Code promo : QSMEGVCX

Code Promo : MVIUWBBT

Code Promo : NSKONTHC

Le Hub USB C en détail

Il s’agit d’un hub 7 en 1 qui comprend toute la connectique nécessaire. Vous y trouverez 2 ports USB A 3.0, un lecteur de carte SD et un lecteur de carte MicroSD, sans oublier un port HDMI supportant la 4K à 30 images par seconde ainsi qu’un connecteur Ethernet. Enfin, il intègre un port USB C pour alimenter votre PC, supportant une puissance de 100W, ce qui lui permet de recharger même les laptops puissants comme les MacBook Pro. On apprécie enfin sa qualité de fabrication avec un châssis principalement en métal. Il a enfin le mérite d’être relativement compact pour un hub avec du RJ45. Il est disponible à 27,99 euros au lieu de 39,99 euros.

L’adapteur HDMI – USB C en détail

Si vous n’avez besoin que de connecter un écran à votre laptop, vous pouvez vous passer du hub et opter simplement pour l’adaptateur USB C vers HDMI. Il est capable de transférer un flux 4K à 60 Hz, ou, si vous êtes joueur, de la 2K à 165 Hz. Simple et efficace. Son autre atout est d’utiliser un câble tressé, plus robuste sur la durée, et qui a tendance à éviter les faux contacts entre le connecteur et le câble. Vous le trouverez à 10,49 euros au lieu de 14,99 euros.

Le câble USB-C en détail

Enfin, le câble USB C est tout à fait classique, c’est un câble de 2m, tressé lui aussi, qui supporte la charge jusqu’à 100W. Il pourra donc remplacer sans soucis le câble de votre chargeur USB C, on pense notamment à celui des MacBook Pro, qui peuvent parfois vieillir assez mal. Vous pouvez vous l’offrir pour 7,79 euros au lieu de 12,99 euros.

