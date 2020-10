[Bon Plan] Trois jeux Switch pour seulement 44,99 € sur Cdiscount

Un crossover de personnages emblématiques, un triple A d’Ubisoft acclamé par la critique et un jeu de société légendaire sont réunis dans cette offre exceptionnelle sur Cdiscount. De quoi sérieusement embellir votre collection de jeux vidéo.

Nintendo et d’Ubisoft sont réunis dans ce pack, et vous avez en plus l’un des jeux de société les plus populaires au monde. Ce sont qui plus est tous les genres qui sont représentés, puisque nous avons un RPG, un jeu de plateforme, et un jeu classique de société. De quoi garantir des heures de jeu seul ou à plusieurs, le tout pour seulement 44,99 € sur Cdiscount.

Vous en rêviez, Ubisoft et Nintendo l’ont fait : Mario et les Lapins Crétins sont enfin réunis dans un même jeu. Mario + The Lapins Cretins : Kingdom Battle est un RPG facile d’accès qui varie entre exploration, combats, puzzles et collectes d’objets. Le tout agrémenté de l’humour bien débile mais néanmoins hilarant qui caractérise les fameux lapins imaginés par le studio français Ubisoft. Bref, le jeu marie parfaitement les deux univers et vous occupera vous ou vos enfants une trentaine d’heures en solo ou en coop.

A-t-on vraiment besoin de présenter le fameux héros sans bras, ni jambes, ni cou d’Ubisoft ? Rayman Legends (ici dans sa version définitive sur Switch) se caractérise avant tout par sa technique irréprochable, son level design très ingénieux, et sa durée de vie imposante. Tous ces éléments justifient d’ailleurs le succès critique de ce jeu de plateforme sorti originellement en 2013 puis en 2017 sur Switch.

Né au début du XXème siècle, le Monopoly s’impose encore aujourd’hui comme l’un des jeux de société les plus appréciés au monde. Décliné sur presque toutes les consoles, le jeu de société porté sur la finance a évidemment eu droit à sa version Switch. Dans sa version numérique, vous avez la possibilité de jouer au Monopoly avec maximum six autres joueurs (en local ou en multi), ou encore personnaliser les règles.