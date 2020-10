[Prime Day] Le Starter Kit CPL Wifi Devolo Magic est à seulement 109 euros

CPL + Wi-Fi dans un seul boîtier, quoi de mieux pour connecter toute la maison. Le kit de démarrage Devolo Magic est seulement 112 euros grâce aux Prime Days, ça ne se refuse pas.

La technologie CPL et généralement fiable que le Wi-Fi pour étendre son réseau domestique, mais il n’est pas adapté aux appareils mobiles. Avec le Devolo Magic, vous avez le meilleur des deux monde : CPL pour faire transiter les donnée, puis du Wi-Fi pour connecter tous vos appareils. Les adaptateurs sont en plus dotés prises gigognes et promettent des débits théoriques de 1200 Mb/s, ce qui devrait être suffisant la grande majorité du temps. Le tout pour 109 euros au lieu de 149 pour les Prime Days.

Contrairement aux répéteurs Wi-Fi, la technologie CPL fait transiter le réseau via votre réseau électrique, c’est généralement plus stable que le Wi-Fi et moins sujet aux interférences puisque ni les murs ni les plafonds ne sont un obstacle. Avec la popularité croissante du télétravail et du streaming en HD, cette technologie devient indispensable. Une fois arrivé à destination, le Devolo Magic émettra un réseau Wi-Fi pour connecter facilement vos appareils.

Cette première version du Devolo Magic propose des débits théoriques de 1200 Mb/s en CPL, mais de 450 Mb/s en Wi-Fi, il n’est en effet compatible qu’avec la norme Wi-Fi « n ». Cela devrait toutefois être suffisant pour la grande majorité des usages. Si vous possédez une grosse connexion via fibre optique, ou que vous êtes à cheval sur les performances, vous pouvez opter pour la dernière version, montant à 2400 Mb/s affichée à 159 euros.

La gamme Devolo Magic et tous ses adaptateurs sont compatibles avec toutes les box internet et appareils réseau. Grâce à la prise gigogne, le module ne sacrifiera pas une prise électrique. Il est par ailleurs facile d’instaurer un contrôle parental ou d’attribuer un mot de passe pour le Wi-Fi invité. Attention, les CPL Devolo dLAN et HomePlug AV ne sont cependant pas compatibles.