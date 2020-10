Bons plans [Prime Day] Cette carte MicroSD de 256 Go et son adaptateur à seulement 30,99 euros

Hardware Par Victor Keller le 13 octobre 2020 à 00h07

Avec sa capacité exceptionnelle de 256 Go et sa vitesse de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s, cette carte MicroSD de la marque Sandisk permet de déplacer et de stocker d’importantes quantités de données sur votre smartphone. Grâce aux Prime Days, profitez de cette carte et de son adaptateur pour 30,99 € au lieu de 81,99.

Stocker des milliers de photos et des vidéos Full HD n’a jamais aussi simple et rapide. La carte MicroSDHC de 256 Go de la marque Sandisk, compatible avec les smartphones et tablettes Android, cumule capacité importante et vitesse de transfert optimale. Pendant les Prime Day, la carte et son adaptateur sont disponibles au prix de 31,99 € au lieu de 81,99. Retrouvez cette carte SD de 256 Go à 30,99 € sur Amazon 256 Go, cela représente des milliers de photos, de musiques ou des centaines vidéos en Full HD. Grâce à cette carte SD et son adaptateur, vous pourrez en profiter sur votre smartphone ou tablette Android. L’idéal pour un smartphone équipé d’un appareil photo haute qualité. Cette carte SD est également gage de rapidité puisqu’elle est capacité d’offrir une vitesse de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s et une vitesse d’écriture de 59 Mo/s. Cela représente potentiellement un transfert de près de 1000 photos à la minute. Les performances de la carte, notées A1, permettent une optimisation pour les applications qui se lancent plus vite sur votre smartphone ou votre tablette. La carte dispose également d’une garantie fabricant de dix ans. Enfin, combiner la carte avec l’application « SanDisk Memory Zone » (disponible sur le Google Play Store) permet de sauvegarder et de consulter tous les fichiers de votre téléphone sur un seul support. L’application aide également à gérer facilement le stockage : elle déplace automatiquement les fichiers depuis l’appareil vers la carte mémoire pour libérer de l’espace. Retrouvez cette carte SD de 256 Go à 30,99 € sur Amazon