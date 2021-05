Profitez de 100€ de réduction sur le puissant aspirateur robot Ultenic T10 !

Halte ! L’Ultenic T10 est en promotion sur Amazon pendant quelques heures ! Obtenez vite vos 100€ de réduction à l’aide de ce code promo.

Il existe de nombreux modèles de robots aspirateurs. Ces derniers possèdent des fonctionnalités qui leur sont propres tandis que d’autres fonctions sont assez similaires. La seule chose qui diffère réellement d’un robot aspirateur à un autre, c’est le prix. Beaucoup de personnes cherchent un modèle haut de gamme — car plus performant. Ça tombe bien puisque l’Ultenic T10 est en promotion sur Amazon au prix de 498,99 € au lieu de 598,99 € grâce au coupon présent sur la page de vente (-50 €) et au code promo UltenicT10 (- 50 €).

Une station d’accueil et un robot aspirateur qui fonctionne en harmonie

Bien que cela n’est pas toujours le cas, l’Ultenic T10 est fourni avec une station d’accueil pour recueillir la poussière, les cheveux ainsi que les poils d’animaux présents dans le réservoir. Le robot aspirateur d’Ultenic viendra se recharger automatiquement à la base dès qu’il n’aura plus assez de batteries pour finir son cycle de nettoyage.

Un capteur laser qui analyse même vos étages

Alors que certains robots aspirateurs se contentent de cartographier que le rez-de-chaussée, l’Ultenic T10 pourra analyser et sauvegarder les étages de votre maison — vous permettant ainsi de gagner du temps. D’autres capteurs viendront également analyser le type de sol sur lequel se trouve l’Ultenic T10. Il pourra augmenter l’intensité d’aspiration jusqu’à 3 000 Pa afin de ne laisser aucunes saletés dans les fibres du tapis. D’ailleurs, les poils d’animaux et les cheveux seront également aspirés. L’Ultenic T10 ne laisse aucun répit aux saletés et aux bactéries.

Un filtre HEPA qui améliore la qualité de l’air

Même si le robot aspirateur restera au sol, l’air aspiré passera dans divers filtres pour capturer toutes les saletés — vraiment toutes. Le filtre HEPA viendra quant à lui filtrer les saletés très fines afin de purifier l’air qu’il projette après l’aspiration. La fonction aspiratrice est accompagnée par une serpillière afin d’avoir un sol toujours propre. Le système viendra doser automatiquement la quantité d’eau délivrée sur la serpillière selon l’intensité d’aspiration.

Tout pourra être contrôlé à l’aide de l’application dédiée à l’Ultenic T10. Cette dernière est disponible gratuitement sur l’App Store ainsi que le Google Play Store. Une fois l’application installée, vous pourrez programmer les heures ainsi que les jours de nettoyage. Il sera possible d’interdire jusqu’à dix zones de votre maison, tout pourra se faire depuis l’application.

Au niveau de la batterie, l’Ultenic T10 possède une autonomie de 280 minutes (4 h 40) et sera capable de nettoyer des zones de 250 mètres carrés sans aucunes difficultés. En bref, un robot aspirateur qui a tout pour plaire d’autant plus qu’il est en promotion sur Amazon au prix de 498,99 € au lieu de 598,99 € à l’aide du code UltenicT10 (— 50 €) et au coupon disponible sur la page de vente (-50 €).

