[Bon Plan] Reconditionnée et certifiée par Amazon, la tablette Fire 7 est à 52 euros !

Amazon propose actuellement sa tablette Fire 7 (32 Go) à seulement 52,99 euros (au lieu de 69,99 euros) !

Idéale comme tablette d’appoint ou pour les enfants, la Fire 7 est équipée d’un écran de 7 pouces (1024 x 600, 171 ppp), d’un processeur Quadricœur 1,3 GHz avec 1 Go de RAM et une capacité de 32 Go avec un port microSD. Ses dimensions sont de 192 x 115 x 9,6 mm pour un poids de 286 g et une autonomie de 4h. Notez que bien que tournant sous Android, les tablettes d’Amazon embarque pas le Play Store (même si c’est possible de l’avoir en cherchant du Google), mais l’App Store d’Amazon qui offre tout de même un grand nombre d’applications.