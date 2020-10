Amazon propose aujourd’hui une réduction de plus de 450 euros sur la version « boostée » du MacBook Pro 16 pouces. Il coûte 2734 euros au lieu de 3199 euros.

Avis aux professionnels de l’image ou du son qui nous lisent : le MacBook Pro 16 pouces, dans sa version améliorée avec un processeur Intel Core i9, a droit à une réduction de plus de 450 euros sur Amazon. Il est disponible pour 2734 euros contre 3199 euros chez Apple pour la même configuration. C’est une bonne affaire si votre machine actuelle commence à traîner un peu la patte.

Le MacBook Pro 16 pouces en détails

Cette version « boostée » du meilleur laptop d’Apple délaisse le vulgaire Core i7 pour un opulent Core i9 à huit cœurs, cadencé à 2,3 GHz de base et pouvant monter jusqu’à 5 GHz en mode turbo. Pour le reste, on retrouve la configuration basique de l’Apple Store. Vous aurez donc 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage sur ce fameux SSD ultra rapide. Contrairement aux modèles 13 pouces, les 16 pouces embarquent un GPU dédié en la personne de l’AMD Radeon Pro 5500M sur cette version.

Rappelons par ailleurs que la machine dispose également de la fameuse TouchBar. Si l’intérêt de cette dernière reste relativement limité dans un cadre bureautique, elle prend plus de sens sur des applications professionnelles comme Logic Pro X ou Final Cut Pro. La présence du capteur d’empreinte est enfin toujours appréciable. Comme toujours sur les laptops d’Apple la connectique reste cantonnée à de l’USB C, avec quatre ports ici, et un connecteur jack.

Apple promet une autonomie allant jusqu’à 11 h en navigation web, cela sera forcément moins si vous utilisez des applications gourmandes. Elle permettra tout de même de travailler quelques heures sur batterie. Le MacBook Pro brille enfin sur sa compacité : en dépit de cette fiche technique solide, il ne pèse que 2 kilos et n’est épais que de 1,6 cm.