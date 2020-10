Bons plans Précommandez le Game & Watch: Super Mario Bros. pour 42,99 euros

jeux video Par Gregori Pujol le 08 octobre 2020 à 09h20

Dévoilé il y a quelques semaines, Game & Watch: Super Mario Bros., est un tout nouveau dispositif de jeu inspiré des consoles rétro Game & Watch, avec lequel il est possible de jouer aux versions originales de Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels ainsi qu’à Ball. Il est possible de le précommander pour une sortie le 13 novembre.

Le Game & Watch: Super Mario Bros. est un nouvel appareil inspiré des Game & Watch lancés dans les années 80 qui incluaient un jeu ainsi qu’une horloge. Les appareils de la série Game & Watch originelle se sont vendus à plus de 43 millions d’exemplaires à travers le monde. Ce Game & Watch est doté d’une manette et fait aussi office d’horloge avec 35 animations, qui incluent des apparitions des amis et ennemis de Mario. En plus des classiques Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (connu au Japon sous le nom de Super Mario Bros. 2) vous retrouverez une version spéciale de Ball en version Game & Watch. Game & Watch: Super Mario Bros. sera disponible le 13 novembre, mais vous pouvez déjà le précommander pour 43 euros ! Précommander sur Auchan pour 42,99€