Seulement 799 euros pour l’Acer Swift 3 avec un Intel Core i7 et une NVIDIA GeForce MX350

Acer propose actuellement 200 euros de remise sur une sélection d’ordinateur, dont le Acer Swift 3 qui passe de 999 euros à 799 euros (réduction directement dans votre panier) !

Fin, léger et élégant, le Swift 3 est l’ordinateur portable idéal pour travailler en déplacement. Il intègre une carte graphique NVIDIA GeForce MX350, un processeur Intel Core i7-1065G7 Quad-core (4 cœurs) 1,30 GHz accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4 et d’une capacité de 512 Go (SSD).

On retrouve également un écran IPS 14″ 16:9 FHD, une batterie de 4200 mAh offrant une autonomie jusqu’à 16h, le tout dans un châssis fait d’aluminium et d’un alliage magnésium-aluminium, pour un poids de 1,19 kg, avec une épaisseur de seulement 15,95 mm.