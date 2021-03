[Bon Plan] Le Honor Magic Book PRO Intel Core i5 + la Watch GS Pro + la Watch ES à seulement 849 euros !

Le HONOR MagicBook Pro, doté du dernier processeur Intel Core i5 et d’un magnifique écran FullView est actuellement à 849,90 euros sur le site du constructeur avec en cadeau une montre HONOR Watch GS Pro et un bracelet connecté HONOR Watch ES !

Le HONOR MagicBook Pro a été pensé pour aider les professionnels à améliorer leur productivité et à stimuler leur créativité. Doté d’un processeur dernier cri INTEL Core i5 et d’une carte graphique intégrée NVIDIA GeForce MX350 offre des performances fluides même lors de la gestion de tâches complexes. Avec un disque SSD PCIe NVMe ultra rapide de 512 Go et 16 Go de RAM DDR4 à double canal, cet ordinateur portable promet des capacités de lecture avancées et un taux de transfert de données ultra rapide.

Doté de deux ventilateurs et de deux caloducs, le système de refroidissement amélioré du MagicBook Pro produit un débit d’air 20% supérieur à celui des ventilateurs de refroidissement traditionnels. La conception thermique dissipe efficacement la chaleur tout en garantissant un bruit contenu. Il est également doté d’une autonomie étonnante pour son segment de prix. Bénéficiant d’une importante batterie de 56Wh, il peut tenir jusqu’à 11heures avec une seule charge. Équipé d’un chargeur rapide de 65W, il est possible de recharger sa batterie de 50% en seulement une demi-heure.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Découvrez notre prise en main du HONOR MagicBook Pro

En plus de sa puissance, le HONOR MagicBook Pro offre une expérience de visionnage inégalée, en intégrant un grand écran FullView de 16.1 pouces dans un format de 15 pouces, grâce à une bordure ultrafine de 4.9mm et un ratio écran / chassis de 90%. Avec une luminosité de 300 nits, l’écran couvre 100% de l’espace sRGB et offre aux utilisateurs des images aussi vraies que natures pour profiter de leurs photos, films ou jeux dans les meilleures conditions. Certifié par le TÜV Rheinland, l’écran réduit également le scintillement pour offrir une expérience de visionnage plus confortable.

Avec ses 1.7kg et ses 16.9mm d’épaisseur, le HONOR MagicBook Pro regroupe ses puissantes fonctionnalités dans un boîtier mince et léger, facile à glisser dans un sac à dos. Disponible dans une luxueuse couleur “Space gray”, et doté d’un châssis robuste en aluminium sablé, le HONOR MagicBook Pro présente un design sophistiqué, épuré et futuriste appelé “X-yacht”. Il est livré avec une webcam discrètement cachée sous une touche du clavier afin d’éviter tout détournement de vidéo ou toute tentative d’espionnage à distance. Il dispose également d’un bouton d’alimentation 2 en 1 intégrant un lecteur d’empreintes digitales pour un déverrouillage rapide en toute sécurité.