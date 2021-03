[Super Deal] 79% de réduction sur le Xiaomi Mi Smart Band 5 grâce à un code

La cinquième génération du Xiaomi Mi Smart Band est en grosse promotion sur Aliexpress à partir de 9h uniquement aujourd’hui lors d’un Super Deal !

Une promotion complètement folle est en cours sur Aliexpress ! Cette dernière vous permet d’acquérir l’impression bracelet connectée de Xiaomi, le Mi Smart Band 5. Le constructeur chinois a réalisé là l’assistant parfait pour les plus sportifs d’entre vous. Il viendra s’intégrer parfaitement à votre poignet pour suivre votre quotidien à loupe. Grâce à ces divers capteurs, vous pourrez retrouver une très bonne condition physique. Le Xiaomi Mi Smart Band 5 est disponible au prix de 9,90€ sur Aliexpress au lieu de 48€ soit une réduction complètement barré de 79% grâce au code FLASHDEAL004.

Code promo : FLASHDEAL004

Un bracelet connecté pour les débutants et les plus expérimentés

Le Mi Smart Band 5, plus communément appelé Mi Band 5 est un bracelet connecté qui viendra analyser votre quotidien ainsi que vos différentes activités physiques. Le bracelet connecté du fabricant chinois est très connu et utilisé par des sportifs expérimentés comme des débutants. Ce dernier s’adaptera à vous grâce à divers capteurs intégrés à l’intérieur.

Vous pourrez suivre méticuleusement votre rythme cardiaque, votre sommeil, votre niveau de stress quotidien et plein d’autres statistiques. Ces dernières seront accessibles depuis l’écran de 1,1 pouce OLED du Xiaomi Mi Smart Band 5 ou depuis l’application Xiaomi dédiée. Lors de notre test, les couleurs, la luminosité ainsi que le contraste nous ont permis de lire correctement l’écran que l’on se trouve en plein soleil ou dans une pièce relativement obscure.

L’OS intégré à la montre est très fluide et très bien réalisé. Les personnes qui possèdent une version ultérieure au Mi Band 5 ne seront pas dépaysées. Les nouveaux venus pourront apprécier l’ergonomie, la fluidité ainsi que les multiples technologies que possède le bracelet connecté de Xiaomi. En ce qui concerne le sport, vous aurez accès à des sports d’intérieur comme le rameur, le tapis roulant, le vélo elliptique, etc. Des sports d’extérieurs sont également disponibles sur ce bracelet connecté.

En utilisation « classique », le Xiaomi Mi Smart Band 5 vous permettra de voir depuis l’écran qui vous appelle, les notifications et les autres alertes vis-à-vis de votre activité physique, etc. Vous aurez accès à l’application Mi Fit. Cette dernière vous permettra de configurer, de personnaliser et de suivre tout ce que vous faites. Il faudra créer un compte et se laisser porter par l’application. Pour rappel, le Xiaomi Mi Smart Band 5 est disponible au prix complètement fou de 9,90€ sur Aliexpress soit une belle économie de 38,10€ grâce au code FLASHDEAL004. N’hésitez pas à lire notre test du Mi Smart Band 5 pour avoir des informations complémentaires.

