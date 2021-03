Précommandez le Xiaomi Mi 11, repartez avec un aspirateur robot offert

Le Xiaomi Mi 11 est d’ores et déjà disponible en précommande. Avec son processeur Snapdragon 888, c’est un champion de puissance dans le monde Android et un vrai véritable roi dans pour les applications gourmandes. Bonne nouvelle puisque le constructeur Xiaomi lance une offre promotionnelle pour toute précommande du smartphone : le Mi Robot Aspirateur AS7 est offert.

Jusqu’au 8 mars 2021, vous pouvez précommander le nouveau flagship de Xiaomi, le Mi 11, et recevoir gratuitement un robot aspirateur Mi AS7 (également nommé Xiaomi Mijia 1C). Il vous suffira de remplir le formulaire de l’offre en renseignant toutes les informations essentielles dès lors que vous recevez votre téléphone. L’offre est également disponible chez la plupart des enseignes que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Le Xiaomi Mi 11 en détail

Le Mi 11 est le téléphone le plus haut de gamme de Xiaomi, et surtout le plus puissant qui existe actuellement. Il embarque pour l’occasion le processeur le plus évolué à ce jour sur un téléphone Android, le Snapdragon 888, gravé en 5 nm. Conséquence directe : les performances et la fluidité sont au top pour les jeux vidéo en 3D, ou avec les applications gourmandes comme celles de rendu dynamique. Le téléphone est boosté par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage au choix. De plus, flagship oblige, le Mi 11 est un téléphone compatible avec la 5G et le Wi-Fi 6 qui lui permette d’anticiper les connectiques et les besoins de demain, un plus pour la longévité.

L’esthétique du téléphone est très épurée, avec des finitions exemplaires et un design moderne comme des bords fins et incurvés. Très résistant l’écran AMOLED de 6,81 pouces est protégé par une verre Gorilla Glass Victus. Il dispose d’une définition WQHD+ de 3 200 x 1 440 pixels, une fréquence de rafraîchissement AdaptativeSync de 120 Hz, et une compatibilité HDR10+. Inutile de préciser que pour regarder du contenu multimédia pendant des heures, c’est tout simplement l’une des meilleures options du moment.

Le Mi 11 est un téléphone extrêmement complet, et notamment du côté de ses capteurs photos. L’appareil dispose d’un capteur de 108 mégapixels, qui est épaulé par un deuxième de 13 mégapixels ultra grand-angle de 123°, et d’un objectif macro pour prendre des photos de très prés. Cela permet au téléphone de dégainer plusieurs modes d’enregistrement bien pratique à utiliser au quotidien : le Night Mode conçu en partenariat avec BlinkAI permet d’améliorer la lumière et de réduire la sur-exposition pour vos vidéo de nuit, Parallel World pour filmer comme un kaléidoscope, Freeze Frame qui peut mettre en pause une partie de l’image, ou encore Magic zoom qui crée un effet agrandissant de l’arrière-plan. Là encore, le téléphone est en mesure d’enregistrer des vidéos en HDR10+. À l’usage, les vidéos et les photos sont réussies le jour comme de nuit, foisonnant de détails et d’éléments correctement captés.

L’autonomie du Mi 11 n’est pas en reste et s’appuie sur une batterie de 4600 mAh qui vous tiendra une bonne journée en utilisation normale. Et si vous veniez à être à court de batterie, la charge rapide filaire de 55W ou sans fil 50W permet de recharger votre téléphone en un clin d’oeil.

Le robot aspirateur Mi AS7 offert en détail

L’offre de précommande sur le Mi 11 vous offre en bonus un robot aspirateur performant, le Mi AS7. Il arbore un design circulaire blanc et dispose de multiples fonctionnalités pratiques qui vous éviteront la corvée du ménage. L’une de ses forces, c’est son système de localisation et de spatialisation en temps réel. À l’aide de sa petite caméra, il peut établir une carte des pièces et de votre domicile et se repérer avec une précision totale. Tout cela lui permet de construire des itinéraires qui s’optimisent progressivement au fil des passages.

Avec une puissance de 2500 Pa, l’appareil est armé pour s’attaquer à tous les types de sol et traquera efficacement la poussière sous un meuble. Sa large batterie de 2600 mAh lui permet de couvrir 120 m² selon le constructeur. Plutôt intelligent, ce petit robot est en mesure de grimper des surfaces de 20 mm (pratique pour certains tapis) et d’aller se recharger tout seul sur sa station puis reprendre son travail par la suite. Bien sûr, tout est configurable sur l’application mobile qui vous permet de profiter de multiples options supplémentaires.

Ainsi, vous pourrez voir l’évolution du ménage en temps réel, donnez des ordres via Google Assistant ou Alexa, choisir de délimiter certains espaces ou pièce pour le ménage, ou lancer l’aspirateur à distance. L’équipement est plutôt complet puisque l’aspirateur vient avec une brosse principale, une auxiliaire, un sac de 600 ml pour la poussière, et un réservoir d’eau « intelligent » de 200 ml.

Cet article est sponsorisé par Xiaomi. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.