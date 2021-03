L’indémodable clavier sans fil Logitech K800 (avec rétroéclairage) en promotion à 59 €

Il a beau avoir de nombreuses années au compteur, le clavier K800 sans fil de Logitech est une véritable référence dans le domaine des périphériques de bureautique. Avec un style épuré et un confort de frappe certain, il profite aujourd’hui d’une très grosse réduction sur Amazon pour tomber à 59,99 euros.

En règle générale, ce clavier est régulièrement proposé par les divers marchands à un tarif avoisinant les 100 euros. Toutefois, on le trouve actuellement avec une réduction de 40 % sur Amazon, faisant chuter son prix à 59,99 euros. Vous pouvez alors bénéficier d’un clavier sans fil, rétro éclairé, et une disposition AZERTY.

Le Logitech K800 en détail

Si vous recherchez un bon clavier de bureautique pour le télétravail, le Logitech K800 est une option qu’il faut impérativement prendre en compte. Il se distingue avec des touches gravées au laser et rétroéclairées, ce qui le rend utilisable de jour comme de nuit. Seul le caractère est éclairé, ce qui permet de ne pas être ébloui et de pouvoir se concentrer uniquement sur l’essentiel. Surtout, son système d’éclairage est très facilement ajustable. Du reste, les touches sont légèrement incurvées pour une frappe plus fluide et confortable. Le clavier peut également se targuer d’être très silencieux.

Ce clavier sans fil (ce n’est pas du Bluetooth ) fonctionne avec un dongle Logitech Unifying qui est bien évidemment fourni. Toutefois, vous pourrez aussi choisir de le brancher avec un câble, si vous ne souhaitez pas le recharger de temps en temps. À noter qu’un indicateur de batterie vous informera si l’autonomie devient critique. D’après le constructeur, une charge complète permet au clavier de tenir 240 heures.

Principalement destiné à de la bureautique et a de la prise de notes, ce clavier servira également pour un usage plus multimédia. On retrouve de nombreuses fonctionnalités qui sont situées sur les touches système : en appuyant simultanément sur la touche FN et F2 ou F6, vous pourrez notamment contrôler facilement votre musique et ouvrir certains programmes.