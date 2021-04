[Super Deals] La GoPro HERO 8 Black baisse à 249 €

Si vous étiez dans l’attente d’acheter la GoPro HERO8 Black pour vos prochaines vacances, c’est le bon moment ! Cette dernière est en promotion sur Aliexpress lors d'un Super Deal aujourd'hui à 9h. Attention, stock limité.

La marque GoPro a su attirer des personnes avec des univers (ou des domaines d’activités) bien différents. Les GoPro sont des petites caméras avec des technologies très appréciées par les utilisateurs. Ces dernières s’améliorent de génération en génération afin de proposer toujours la meilleure qualité d’image possible selon l’utilisation. La GoPro HERO 8 Black n’est pas la dernière caméra de la marque sortie à ce jour, mais possède beaucoup de similarité avec sa grande sœur ce qui la rend très intéressante. C’est l’occasion de s’offrir cette GoPro HERO 8 Black d’autant plus qu’elle est en promotion sur Aliexpress au prix de 249 € au lieu de 299,25 € soit une belle réduction de 50,25 €. Au niveau des codes de réduction, les nouveaux utilisateurs pourront utiliser le code SDFRAN10 tandis que les utilisateurs déjà inscrits sur la plateforme pourront utiliser le code SDFRA10.

Profiter de l’offre à 249 € sur Aliexpress

Code promo : SDFRAN10 ou SDFRA10

Immortalisez vos meilleurs moments à l’aide de cette GoPro HERO 8 Black

Bien qu’il existe les smartphones pour faire des photos ou des vidéos de ses vacances (ou pour le travail), rien ne remplacera les appareils spécialement conçus à ces effets. Le problème des smartphones se trouve principalement au niveau des capteurs qui ne proposent pas toujours la meilleure qualité. Cependant, cela pourrait changer à l’aide de la GoPro HERO 8 Black. La caméra de la marque GoPro propose des fonctionnalités qui vous permettront réaliser de belles vidéos comme le mode SuperPhoto, le mode HDR et sans oublier le mode Hypermooth 2.0. Cette dernière fonctionnalité permet de stabiliser la vidéo afin de faire des plans propres et qualitatifs même avec le mode ralenti activé.

D’autres fonctionnalités s’ajoutent à celles déjà nommées comme par exemple le TimeWarp 2.0, le Live Burst ou encore la possibilité de filmer de nuit. Vous pourrez filmer vos séquences en 4K 60 images par seconde avec la possibilité de réaliser un ralenti avec une résolution de 1080 p 240 images par seconde.

En ce qui concerne le design de la GoPro HERO 8 Black, le fabricant a décidé d’aller encore plus loin en réduisant encore la taille de la caméra comparée à la Hero 7. Cette dernière est modulaire, vous pourrez rajouter une perche, un trépied, un flash ou encore un micro directement dessus. D’ailleurs, la page de vente sur Aliexpress vous propose deux bundles. Un premier relativement classique avec la GoPro HERO 8 Black, une microSD, une batterie et un chargeur. Le second bundle vous permettra d’acquérir en plus un trépied pour servir de perche et une sangle. Retrouvez la GoPro HERO 8 Black sur Aliexpress au prix de 249 € au lieu de 299,25 € soit une belle réduction de 50,25 € à l’aide du code SDFRAN10 pour les nouveaux utilisateurs ou à l’aide du code SDFRA10 pour les utilisateurs déjà enregistrés.

Retrouvez le planning des Super Deals jusqu’au 18 avril !