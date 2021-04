[Bon Plan] Le prix de l’aspirateur Dreame T10 chute à 207 euros

Vous cherchez un aspirateur deux-en-un ? Vous tombez à pic puisque le Dreame T10 est en promotion sur Aliexpress à l'aide de ce code !

Bien que les robots aspirateurs soient de plus en plus adoptés par les particuliers et les professionnels, les aspirateurs à main ont encore de beaux jours devant eux. Ces derniers permettent de réaliser de plus gros ménages que ceux réalisés par les robots aspirateurs. Le Dreame T10 viendra parfaitement remplir cette tâche. Ce dernier vous permettra de l’utiliser comme aspirateur à main afin d’aspirer les quelques miettes de pain tombées à côté de la table ou encore comme aspirateur classique. Grâce à cet aspirateur deux-en-un, la poussière n’aura qu’à bien se tenir. Le Dreame T10 est disponible sur Aliexpress au prix de 207€ grâce au code HOTDREAMT10.

Profiter de l’offre sur le nouveau Dreame T10

Le Dreame T10 au service de votre bien-être

L’aspirateur de Dreame possède une forte puissance d’aspiration afin de capturer toutes les poussières et saletés présentes sur le sol. À l’intérieur de ce dernier, vous retrouverez un moteur capable de restituer une puissance de 2000 Pa (120 watts). Le Dreame T10 se compose de cinq systèmes de filtrations. Le premier filtre permet de capturer les particules lourdes. Le second filtre sert de contenant pour les saletés plus légères. Un système de filtration cyclonique permet quant à lui de séparer les poussières un peu plus fines que les saletés. Les deux derniers filtres permettent quant à eux de filtrer les poussières très fines et celles qui mesurent jusqu’à 0,3 micron (grâce au filtre HEPA). D’ailleurs, le filtre HEPA vous permettra d’aspirer les bactéries et virus qui se trouvent dans l’air ou encore les acariens lors de l’aspiration de votre lit.

En ce qui concerne le design, le Dreame T10 ne fait pas non plus dans la dentelle avec notamment une poignet ergonomique. Cette dernière est efficace lorsque l’on doit faire le ménage de toute la maison sans oublier que le Dreame T10 est très léger. Au niveau de la batterie, le Dreame possède une batterie de 2 500 mAh permettant de restituer une autonomie de 60 minutes selon l’utilisation que vous aurez. L’aspirateur Dreame T10 est disponible sur Aliexpress au prix de 207€ grâce au code HOTDREAMT10.

