[Super Deals] Le set LEGO Harry Potter Poudlard : le cours de sortilèges à 22€

Que l’on soit un enfant, un adolescent, ou un adulte, la saga Harry Potter a touché de nombreuses personnes. Peut-être que c’est votre cas ? Vous collectionnez moult accessoires de la franchise et vous souhaitez agrémenter cette dernière ? Le set LEGO Harry Potter Poudlard : le cours de sortilèges est en promotion sur Aliexpress, l’occasion d’acquérir une nouvelle pièce de cette saga qui aura marqué de nombreuses générations.

Lancé pour la première fois en livre 1998 pour s’achever en 2017 après près de sept tomes. Le huitième livre est quant à lui une pièce de théâtre où l’on est projeté dans l’histoire des enfants d’Harry, de Ron, d’Hermione et de Drago. Outre les livres, des films et des jeux vidéo sont sortis simultanément. Les figurines POP ainsi que d’autres accessoires se sont vendues dans des milliers d’exemples à de nombreuses catégories de personnes. Ces dernières sont des enfants, certains des adolescents et d’autres des adultes. En même temps, avec une première parution en 1998, il fallait se douter que le phénomène Harry Potter n’allait pas s’arrêter du jour au lendemain.

La société LEGO a d’ailleurs collaboré avec les studios afin de sortir des jeux dédiés à la franchise. C’est ainsi que de nombreux parents ont commencé à acheter ces jeux pour leurs enfants. Quel enfant n’a jamais tenu en main un jeu LEGO ? Entre les jeux de société et les jeux vidéo, les LEGO sont partout et c’est d’ailleurs le cas pour le set LEGO Harry Potter Poudlard : le cours de sortilèges. Ce dernier (produit officiel) est en promotion sur Aliexpress au prix de 22,99 € au lieu de 32,99 € soit 40 % d’économie (10 €). Vous pouvez accéder à cette réduction à l’aide du code SDFRAN17 si vous êtes un nouveau inscrit ou à l’aide du code SDFRA17 si vous êtes un habitué de la plateforme.

Un set LEGO Harry Potter qui vous charmera

Que vous souhaitez l’acheter pour votre enfant, pour l’enfant d’un proche ou pour votre collection, le set LEGO Harry Potter Poudlard : le cours de sortilèges n’est que la première pièce d’un puzzle. Il en existe d’autres comme par exemple les cours de potions, la salle commune, etc. Le jeu est constitué de quinze pièces donc trois personnes (Harry, Cho Chang ainsi que le professeur Flitwick). En bref, ce set LEGO dédié à la franchise Harry Potter permettra à vos enfants de s’amuser sans aucune retenue les faisant voyager dans un monde magique. Les collectionneurs seront ravis quant à eux d’ajouter une nouvelle pièce à leur collection.

