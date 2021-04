[Super Deals] Le Xiaomi Redmi Note 9 chute à 79,99€ pour quelques heures

Dans les smartphones de chez Xiaomi, ceux de la gamme Note se positionnent dans les modèles haut de gamme du marché. Si vous êtes un gameur dans l’âme ou un passionné de cinématographie, le Xiaomi Redmi Note 9 pourrait devenir votre prochain smartphone personnel. Ce dernier est en promotion sur Aliexpress aujourd'hui dés 9h à l'occasion d'un Flash Deal ! Quantité milité...

De nouvelles versions du Xiaomi Redmi Note 9 sont sorties, mais il ne faut pas oublier que ce smartphone reste encore très exploitable. Il ne possède pas les dernières technologies, mais ce dernier vous permettra de naviguer sur internet, de jouer ou encore de regarder des séries (ou des films) sans aucune difficulté. Tout cela est possible notamment grâce à une optimisation logicielle très bien réalisée en amont ainsi qu'aux différents composants. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone qui en a encore sous le capot, le Redmi Note 9 pourrait vous intéresser.

Un Redmi Note 9 au design intemporel

Si vous n’êtes pas non plus à la recherche d’un smartphone ultra design comme il se faut aujourd’hui, le Redmi Note 9 de chez Xiaomi comblera tous vos désirs. À l’aide de sa dalle IPS DotDisplay de 6,53 pouces avec une résolution de 1080 x 2340 pixels, naviguer sur les réseaux sociaux, jouer ou encore regarder une de nos vidéos sur YouTube sera jouissif. L’écran de ce smartphone possède une bonne colorimétrie ainsi qu’un bon contraste bien qu’il ne possède pas la technologie OLED. L’écran abrite dans un poinçon une caméra selfie de treize mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. Le reste du Xiaomi Redmi Note 9 dispose d’un dos ainsi que d’un contour en plastique.

Bien que le design du Redmi Note 9 ne le fait pas sortir du lot, cela pourrait changer à l’aide des composants et de son autonomie. Ce dernier se compose d’un SoC Helio G85 de chez Mediatek couplé à 4 Go de mémoire vive (ou 3 selon la configuration). Ces deux composants fonctionnent très bien d’autant plus que la partie logicielle est parfaitement optimisée pour ces derniers. Le Note 9 dispose au choix de 128 Go de stockage interne ou alors de 64 Go, cela dépendra de la version que vous choisirez bien entendu.

Une très bonne autonomie et des photos très bien réalisées

En ce qui concerne la partie autonomie, le Xiaomi Redmi Note 9 possède une batterie de 5020 mAh. La batterie vous permettra de jouer pendant approximativement douze heures d’affiler avec une seule charge. Cette dernière vous permettra sans aucune difficulté de tenir un jour et demi voire deux jours selon votre utilisation.

Les capteurs photo vous permettront de réaliser de bons clichés que ça soit de jour comme de nuit. Dans un smartphone avec un tel budget, il est difficile de trouver des capteurs photos aussi bon que des modèles haut de gamme comme les iPhone de chez Apple, les Pixel de chez Google ou encore les gammes S et Note de chez Samsung. Néanmoins, ils font bien leur travail vous permettant de photographier vos meilleurs moments que ça soit dans la rue ou en vacances. En bref, le Xiaomi Redmi Note 9 est vieux, mais ne le négligez pas puisqu'il vous permettra d'avoir un smartphone rapide, puissant avec beaucoup d'autonomie.

