[Super Flash Deals] Le Dreame XR Premium est à 129 €

L’aspirateur à main, le Drame XR Premium est en promotion sur Aliexpress pendant quelques heures ! Bénéficiez de 66 € de réduction grâce au Super Flash Deal du jour qui commence à 9h précise. Attention, stock limité.

Vous avez économisé de l’argent afin de vous acheter un nouvel aspirateur ? Néanmoins, votre cerveau et votre cœur ne savent pas quel aspirateur à main choisir ? Ce bon plan pourrait alors vous intéresser. Bien qu’il existe des marques très célèbres comme Dyson ou encore Rowenta, nous pouvons que vous conseiller le Dreame XR Premium. Un aspirateur à main qui n’est pas à négliger car ce dernier propose des prestations très similaires à ses concurrents. Vous pourrez faire de sacrées économies à l’aide de ce bon plan puisqu’il vous permettra d’acquérir le Dreame XR Premium sur Aliexpress au prix de 129 € au lieu de 195 €. Cette belle offre vous permettra d’économiser 66 € à l’aide du code SUPERDEALS611.

Code promo : SUPERDEALS611

Un Dreame XR Premium aux fonctionnalités très appréciables

Outre le fait que les robots aspirateurs ont la cote depuis ces dernières années avec des modèles toujours plus performants, ils ne pourront jamais (du moins pour le moment) rivaliser avec un nettoyage manuel. C’est pour ça que le Dreame XR Premium est un excellent investissement puisqu’il vous permettra de faire un ménage beaucoup plus précis de votre foyer (ou de votre entreprise).

L’aspirateur à main de Dreame vous permettra de l’utiliser de différente façon : la première est plutôt classique avec le manche de l’aspirateur déplié. Le Dreame XR Premium sera utilisable comme un aspirateur classique (mais beaucoup plus léger). La seconde position vous permettra d’utiliser le XR Premium comme aspirateur de table. Il sera beaucoup plus court et maniable, donc parfait pour nettoyer la litière du chat, les croquettes autour de la gamelle ou encore des miettes de pain sur le plan de travail. La dernière et la dernière position permettront de mettre un tuyau en PVC flexible afin de nettoyer votre voiture facilement. En bref, un aspirateur multifonction qui n’attend plus que vous.

Une très haute capacité d’aspiration dans cet aspirateur à main

En ce qui concerne les caractéristiques du Dreame XR Premium, ce dernier possède un réservoir de 500 mL afin de stocker toutes les saletés de votre maison en un seul passage. Au niveau de l’aspiration, l’aspirateur de Dreame possède un moteur capable d’aspirer jusqu’à 22 000 Pa. À sa pleine vitesse, le moteur pourra monter jusqu’à 100 000 rotations par minutes tout en restant silencieux (68 dB). D’ailleurs, il ne pèse que 1,5 kg, ce qui est plaisant d’autant plus lorsque l’on a une grande maison. Lors de votre réception du Dreame XR Premium, vous recevrez dans le packaging différentes brosses, une manche flexible, ainsi que les notices d’utilisation.

Dreame a intégré un filtre HEPA capable de filtrer des particules de 0,3 micron minimum. Au point de vue de l’autonomie, le Dreame XR Premium vous permettra de nettoyer entièrement votre foyer sans aucun problème. Il possède trois modes d’aspiration qui auront un impacte direct sur l’autonomie. Le mode standard vous permettra d’avoir une autonomie de 60 minutes. Le second mode abaissera l’autonomie à 28 minutes. Le dernier mode vous permettra d’avoir toute la puissance du moteur Space 3.0 mais abaissera l’autonomie à 10 minutes. En bref, vous aurez entre vos mains un excellent aspirateur à main. Il est disponible sur Aliexpress au prix de 129 € au lieu de 195 € soit une réduction de 66 € à l’aide du code SUPERDEALS611.

Code promo : SUPERDEALS611