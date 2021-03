[Hot Deals] 50 % de réduction sur le Xiaomi Air Purifier Pro

Que vous habitiez en ville ou à la campagne, l’air de votre domicile (ou de votre entreprise) contient forcément des particules qui ne sont pas bonnes pour le corps. Bien que vous preniez le temps d’aérer tous les jours en ouvrant en grand les fenêtres, cela n’est pas forcément efficace. Néanmoins, vous pouvez vous aider du Xiaomi Air Purifier Pro. Un purificateur d’air qui viendra analyser, aspirer, filtrer et restituer un air beaucoup plus sain dans votre foyer. Venez vite profiter de la promotion chez Aliexpress du Xiaomi Air Purifier Pro à l’aide de ce code…

Nous sommes de plus en plus assujetti à des bactéries, des virus (bonjour la COVID…), des pollens et à toute autre particule dans l’air. Bien qu’il existe des humidificateurs d’air qui peuvent se mélanger à l’air pour le « purifier », cela ne remplacera jamais un bon purificateur d’air comme le Xiaomi Air Purifier Pro. Grâce à ses capacités d’aspirations et de filtrations (filtre HEPA), les particules présentes dans l’air comme des bactéries, des virus, ou encore du pollen ne lui résisteront pas. Il est encore plus important d’aérer sa maison suite à la conjoncture à laquelle nous vivons. Néanmoins, nous sommes fin mars, début avril, l’arrivée des beaux jours est synonyme d’allergies (merci le pollen). Ce qui rend le Xiaomi Air Purifier Pro indispensable pour ces prochains mois. Retrouver le purificateur d’air de Xiaomi sur Aliexpress au prix de 145,54 € au lieu de 288,89 € soit une réduction de 143,35 € (- 49,62 %) à l’aide du code PASSION20.

Ce Xiaomi Air Purifier Pro est un mastodonte de l’aspiration

Le Xiaomi Air Purifier Pro est un vrai bloc qui ne passera pas inaperçu dans votre pièce (salon, bureau, cuisine, chambre, etc.). Cependant, il pourra vous rendre de bons et loyaux services grâce à ses fonctionnalités. Son système de ventilation a été retravaillé afin de permettre une circulation plus naturelle de l’air dans la pièce afin qu’il puisse aspirer et restituer l’air dans toute la maison. Ce dernier a une capacité d’aspiration de 500 mètres cubes à l’heure pour une pièce de 60 mètres carrés maximum. Il existe des purificateurs d’air capables d’aspirer et filtrer des pièces beaucoup plus grandes mais aucun d’entre eux est vendu au prix du Xiaomi Air Purifier Pro. Ce qui fait du pruficateur d’air le meilleur deal que vous ferez pour ces prochains mois (et prochaines années.).

Vous retrouverez à l’avant du Xiaomi Air Purifier Pro un petit écran OLED. Ce dernier vous fournira notamment des données sur l’air, la température, ou encore le taux d’humidité présent dans la pièce. Il indiquera également le mode dans lequel se trouve le purificateur d’air de Xiaomi (et il y en a deux). Le premier mode permet de le lancer en automatique, vous n’aurez pas besoin d’interagir avec lui. Le second mode est quant à lui dédié à la nuit. Le Xiaomi Air Purifier Pro sera beaucoup plus silencieux et fonctionnera au ralenti permettant ainsi d’avoir toujours une filtration de l’air même la nuit.

Une filtration et une application très efficace

Au niveau du filtre, Xiaomi a décidé d’intégrer un filtre HEPA de trois couches. Une première pour filtrer les saletés relativement grosses dans l’air. La seconde couche permettra de capturer des particules plus petites un peu comme les bactéries ou encore le pollen. La dernière couche est la plus fine et c’est cette dernière qui est la plus efficace pour les virus.

Toutes les informations du Xiaomi Air Purifier Pro seront disponibles depuis l’application disponible gratuitement depuis le Google Play Store et l’App Store. Vous pourrez ainsi vérifier la qualité d’air présent à votre domicile, le taux d’humidité ou encore la température. Si vous avez des appareils connectés (climatisation, humidificateur d’air, etc.), avoir ces informations vous permettront d’interagir avec eux à distance afin de rentrer chez vous et vous relaxer après une dure journée de travail. Retrouvez le Xiaomi Air Purifier Pro sur Aliexpress au prix de 145,54 € au lieu de 288,89 € soit une réduction de 143,35 € (- 49,62 %) à l’aide du code PASSION20.