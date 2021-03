[Super Flash Deals] Le prix du Xiaomi POCO X3 s’éffondre à 99€ !

Xiaomi a su frapper fort avec le POCO X3 NFC ! C’est un smartphone entrée de gamme qui a tout d’un grand sauf le prix. Si vous cherchez à remplacer un vieux smartphone, c’est le moment de foncer sur Aliexpress car ce dernier est en promotion au prix de 99 € lors d’un Super Flash Deal à 9h aujourd’hui, mais attention le nombre de pièces disponibles est très limité !

Le nombre de smartphones dans le segment entrée de gamme ne cesse jamais d’augmenter d’autant plus avec l’arrivée de smartphones provenant de la partie asiatique. Le marché européen est florissant et Xiaomi l’a bien compris puisqu’il a su mettre un coup de fraicheur aux smartphones de cette gamme. Le Xiaomi POCO X3 NFC apporte des caractéristiques très intéressantes, dans un design très prémium, avec un prix défiant ainsi toutes concurrences. Si vous attendiez la bonne occasion pour vous le procurer, il faudra se diriger vers Aliexpress où vous pourrez retrouver le smartphone au prix de 99 € au lieu de 182 € grâce au code SUPERDEALS607.

Code promo : SUPERDEALS607

Un smartphone qui chamboule le segment entrée de gamme

Xiaomi a réalisé un smartphone qui allie plusieurs atouts. D’un côté, vous aurez un POCO X3 NFC avec de très composants comme un SoC Snadragon 732G de Qualcomm. Il s’accompagne de 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. D’ailleurs, une version avec 128 Go de stockage interne est disponible. Ces trois composants vous permettront d’utiliser le smartphone sans aucun ralentissement d’autant plus que l’OS aidera à améliorer l’expérience. Vous pourrez ainsi naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube (ou regarder des films), et jouer sans perte de qualité (ni de fluidité).

L’expérience sera d’autant plus satisfaisante à l’aide de la dalle 6,67 pouces qui restituera une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Grâce aux composants, à l’optimisation logicielle et à cette fameuse dalle, vous bénéficierez également une fréquence d’écran de 120 Hz. Un mode adaptatif est disponible afin de préserver la batterie et demander les ressources nécessaires qu’au bon moment. C’est-à-dire que pour naviguer sur l’interface, l’écran pourra se stabiliser à 60 Hz mais lorsque vous démarrez une partie de Call of Duty, le mode 120 Hz s’enclenchera afin de proposer une fluidité démentielle in-game. Le tout pourra être optimisé grâce au mode gaming qui améliorera l’aspect graphique des jeux et une meilleure ergonomie.

Un très bonne autonomie pour ce Xiaomi POCO X3 NFC

En ce qui concerne l’autonomie du Xiaomi POCO X3 NFC, ce dernier possède une batterie de 5 160 mAh. Elle vous permettra de vous restituer près de dix heures de jeux, 17 heures de vidéos ou encore 153 heures de musiques. Des résultats qui peuvent varier selon votre utilisation et des applications que vous lancerez. Le POCO X3 NFC est équipé de quatre objectifs photo : un premier objectif photo de 64 mégapixels de chez Sony pour le grand-angle, un second de 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle, un objectif de deux mégapixels pour la macro et un dernier de deux mégapixels pour la profondeur de champ.

En bref, un excellent smartphone entrée de gamme avec notamment un SoC milieu de gamme qui vous fournira toute la puissance possible afin de répondre à vos exigences. D’ailleurs, vous pouvez lire notre test complet du Xiaomi POCO X3 NFC. Retrouvez-le sur Aliexpress au prix de 99 € au lieu de 182 € grâce au code SUPERDEALS607.

Code promo : SUPERDEALS607