[Super Flash Deals] Le Samsung Galaxy A31 chute à 99 € (-50 %) !

Nul doute que les smartphones de la gamme Galaxy A vous ont tapé dans l’œil d’autant plus qu’ils permettent d’avoir de bonne caractéristique pour un budget limité. Si vous hésitiez encore, sachez que le Samsung Galaxy A31 est en promotion à -50 % sur Aliexpress lors d’un Super Flash Deal aujourd’hui à 9h précise.

Il existe de nombreux modèles dans la gamme des Galaxy A de Samsung. Ces smartphones proposent des fonctionnalités, des caractéristiques et un design très attrayant d’autant plus qu’ils sont moins chers que les Galaxy S. Si vous attendiez une promotion sur un des smartphones de la gamme Galaxy A, sachez que le Samsung Galaxy A31 est en promotion. Vous bénéficierez d’un smartphone avec des caractéristiques intéressantes dans un design très actuel. Ce dernier est en promotion sur Aliexpress au prix de 99 € au lieu de 199 € soit une réduction de 100 € (50 %) à l’aide du code SUPERDEALS619.

Code promo : SUPERDEALS619

Un Samsung Galaxy A31 qui a du cran

Le modèle en promotion sur Aliexpress est le Samsung Galaxy A31 avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Il se décline en trois versions où seule la couleur change, vous pourrez acquérir le Galaxy A31 en blanc, noir ou bleu. Sinon, vous pourrez retrouver à l’intérieur un SoC Helio P65 de Mediatek. Les performances du Samsung Galaxy A31 seront présentes afin d’effectuer des tâches assez classiques comme regarder des vidéos sur YouTube, regarder des vidéos (ou des séries) sur Netflix, naviguer sur les réseaux sociaux, ou encore jouer. Il ne faudra pas non plus le brusquer en mettant les graphismes en ultra lors de vos parties sinon il ne suivra pas la cadence. Néanmoins, pour des jeux assez légers, il fera largement l’affaire.

Le Samsung Galaxy A31 s’accompagne de One Ui, l’OS maison de Samsung qui a su reconquérir le cœur de nombreux utilisateurs. L’OS est très fluide et optimisé parfaitement au smartphone. En ce qui concerne l’autonomie du Galaxy A31, vous retrouverez une batterie de 5 000 mAh permettant ainsi d’utiliser le smartphone toute la journée sans aucun problème. Samsung n’a pas intégré de SoC compatible avec le réseau 5G, si vous possédez encore un forfait mobile classique, le Galaxy A31 est le smartphone qu’il vous faut.

Un design revisité et écran OLED

Il ne faut pas se le cacher, les anciennes générations des Galaxy A ne sont pas de toute beauté. Samsung a donc retravaillé le design des nouvelles générations afin d’apporter un vent de fraicheur à la gamme. Le constructeur a d’ailleurs intégré une dalle OLED de 6,4 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels (Full HD+) pour un total de 411 ppp (pixels par pouce). Vous pourrez ainsi bénéficier d’une bonne colorimétrie, un contraste sublime (noir profond) ainsi qu’une très bonne luminosité.

Au niveau des photos, Samsung a décidé d’intégrer quatre modules photo : un premier pour le grand-angle de 48 mégapixels, un second pour l’ultra grand-angle de huit mégapixels, un troisième de cinq mégapixels pour réaliser des macros et pour finir un objectif de cinq mégapixels pour la profondeur de champ. La caméra à l’avant bénéficie quant à elle d’un module de 20 mégapixels. Vous pourrez faire de bonnes photos avec le Samsung Galaxy A31 ans lorsque les conditions (luminosité, etc.) seront présentes. Les quatre modules photos seront largement suffisants pour une utilisation classique (réseaux sociaux, MMS, etc.). En bref, si vous souhaitez un bon smartphone sans trop débourser d’argent, le Samsung Galaxy A31 pourrait totalement vous conquérir. Il est en promotion sur Aliexpress au prix de 99 € au lieu de 199 € soit une réduction de 100 € (50 %) à l’aide du code SUPERDEALS619.

