Bons plans [Super Flash Deals] 72 % de réduction sur la machine à café expresso HIBREW compatible avec plusieurs types de capsules !

Aliexpress Par Gabriel Foffano le 01 avril 2021 à 08h40

Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier de boire un café au petit-déjeuner, après le repas du midi, à gouter et après le diner (même si ce n’est pas recommandé). Il vous faut une très bonne machine à café expresso afin de déguster les meilleurs cafés de grandes marques. Néanmoins, le prix ne peut pas toujours convenir à tous. C’est pour cela que nous vous avons déniché la machine à café expresso de chez HIBREW. Vous n’en serez pas déçu d’autant plus qu’elle bénéficie de 72 % de réduction à l’occasion d’un Super Flash Deal sur Aliexpress !

Qui n’a jamais rêvé d’avoir une machine à café expresso qui fonctionne avec les capsules de chez Nespresso, de chez Dolce Gusto, avec les dosettes classiques sans oublier le café fraichement moulu ? C’est déjà possible grâce à certaines marques de machine à café mais elles sont très chères. Néanmoins, votre rêve pourrait devenir réalité à l’aide de la machine à café expresso de chez HIBREW. Le constructeur a conçu une machine à café qui s’adapte à vos besoins. Si vous aimez certains produits de chez Nespresso ou encore de chez Dolce Gusto, il vous sera possible de les utiliser avec cette machine. Il en va de même pour les dosettes classiques ainsi que le café moulu. Un vrai gain de temps et d’argent tout en appréciant vos cafés préférés d’autant plus que la machine à café expresso d’HIBREW est en promotion chez Aliexpress au prix de 19 € au lieu de 69 € soit une réduction de 72 % (50 €) à l’aide du code SUPERDEALS620. Code promo : SUPERDEALS620 Profiter de l'offre à 19 € sur Aliexpress Nespresso, Dolce Gusto, dosettes classiques, ou café moulu, c’est vous qui choisissez grâce à HIBREW Alors que la machine à café expresso d’HIBREW ne révolutionne pas de par son design, elle apporte des fonctionnalités parfaites pour les amateurs de cafés (de capucino, de chocolat chaud, etc.). Grâce à ses divers adaptateurs pour plusieurs types de capsules, vous pourrez par exemple insérer une capsule de la marque Nespresso (ou capsules similaires) et faire ensuite un doux capuccino de chez Dolce Gusto à vos amis. Une grande majorité des capsules et dosettes de différentes marques sont compatibles avec la machine à café expresso d’HIBREW. Cette dernière comblera vos papilles à l’aide de sa pression unique délivrant une mousse plus ou moins volumineuse selon vos gouts. La base reste amovible afin que vous puisiez faire une grande tasse de café ou encore un expresso bien serré. Retrouvez la machine à café de chez HIBREW sur Aliexpress au prix de 19 € au lieu de 69 € soit une réduction de 72 % (50 €) à l’aide du code SUPERDEALS620. Code promo : SUPERDEALS620 Profiter de l'offre à 19 € sur Aliexpress Voici la liste des prochain Super Flash Deals pour l’anniversaire de AliExpress !