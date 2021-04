Idéale pour la bureautique, la souris Logitech MX Anywhere 3 tombe à 59,99 euros

Si vous êtes bloqué à la maison pour le télétravail, et que vous cherchez une bonne souris pour la bureautique, cette offre devrait vous plaire. En effet, l’une des meilleures souris conçues pour un usage professionnel, la Logitech MX Anywhere 3 est actuellement en promotion sur Amazon à 59,99 euros.

Avec un design compact et agréable, un capteur précis et une conception Premium, la souris Logitech MX Anywhere 3 est parfaite pour le travail. Habituellement proposée à 89,99 euros, elle est aujourd’hui à 59,99 euros sur Amazon.

La Logitech MX Anywhere 3 en détail

Cette souris sans fil a été imaginée pour offrir une ergonomie parfaite, tout en conservant un côté très compact. Sa conception profilée épouse naturellement la forme de votre main, et dispose d’un revêtement latéral en silicone ultra souple qui permet de la tenir sans difficulté. Le capteur de suivi marche sur la majorité des surfaces, et se paye le luxe d’être extrêmement précis, avec un capteur 4 000 PPP. Où que vous soyez, cette souris vous accompagne et fonctionnera, quel que soit son support.

Pour ce qui est de la connexion, vous aurez le choix entre l’utilisation du Bluetooth et du dongle Unifiying USB. Avec ce dernier, vous pourrez connecter 3 dispositifs en même temps, et ainsi passer de votre ordinateur portable à un second ordinateur ou un iPad en un simple clic. À l’usage, c’est très pratique et cela permet d’économiser de nombreuses minutes. L’autonomie de cette souris sans fil est excellente, puisqu’une charge complète vous durera 70 jours. Avec seulement une minute de recharge, vous pourrez tenir 3 heures d’utilisation.

On appréciera également les autres fonctionnalités bien utiles, à l’image de la molette de défilement en acier usiné, couplée à un système MagSpeed qui permet de faire défiler 1000 lignes par seconde et de s’arrêter au pixel près. Tout cela est rapide et précis, réagit à une simple pression de doigt et fait gagner de précieuses secondes dans certaines utilisations. Des boutons personnalisables sont également de la partie, et vous permettent de les optimiser pour certaines applications prédéfinies comme Photoshop, Chrome, Safari ou Microsoft Office.

La souris est compatible avec Windows, Linux et Mac OS.