[Super Flash Deals] Le sèche-cheveux de SOOCAS Anion H5 chute à 29 €

Entretenez les fibres capillaires de vos cheveux à l’aide du sèche-cheveu de chez SOOCAS, l’Anion H5. Ce dernier vous permettra d’avoir le style de coiffure que vous souhaitez tout en prenant soin par la même occasion du tissu conjonctif, des couches de Henle (et Huxley) et de la cuticule. Un sèche-cheveux pensé pour les milliers de personnes qui l’utilise ce genre d’appareil tous les jours, que vous soyez un homme ou une femme. Le SOOCAS Anion H5 est disponible sur Aliexpress avec une belle réduction lors d’un Super Flash Deal aujourd’hui à 9h.

Entretenir ses cheveux peut devenir compliqué à cause de diverses raisons (changement de saison, bactéries, éléments climatiques, produits utilisés, etc.). Ils sont confrontés chaque jour à des produits (shampoing) mais saviez-vous qu’il n’est pas conseillé de se laver les cheveux tous les jours ? Pour entretenir la santé de vos cheveux et éviter un excès de sébum (effet graisseux de vos cheveux) il faut se laver la tête tous les deux jours (ou trois jours).

Une fois propre accompagnez les avec un soin et séchez-les. Ils ressortiront tout propres et pourront largement tenir deux jours si vous ne les touchez pas toutes minutes (ce qui favorise l’excès de sébum). Une fois que vos cheveux sont essorés, c’est la partie la plus compliquée commencer… Choisir le style de coiffure. Le sèche-cheveu de SOOCAS, l’Anion H5 viendra préserver la santé de vos cheveux en évitant de trop chauffer et délivrant également des ions afin d’éviter l’effet électricité sur vos cheveux. Vous êtes intéressé par l’Anion H5 ? Il est disponible sur Aliexpress au prix de 29 € au lieu de 48 € soit une réduction de 29 € à l’aide du code SUPERDEALS626.

Code promo : SUPERDEALS626

L’Anion H5 entretient vos cheveux à l’aide d’ions

Les ions sont de plus en plus utilisés dans la coiffure car ils permettent de préserver la forme d’une coiffure et éviter à vos cheveux d’absorber des saletés qui nuiront à leur santé. On retrouve cette technologie sur les fers à friser, les lisseurs et tout autre accessoire de coiffures. En utilisant quotidiennement le SOOCAS Anion H5, vos cheveux seront beaucoup plus brillants et soyeux. Le sèche-cheveu alternera automatiquement entre un air chaud (cinq secondes) et un air froid (trois secondes) afin de ne pas abimer votre cuir cheveux (les vos cheveux).

En ce qui concerne l’ergonomie, le SOOCAS Anion H5 est dépourvu de canon ce qui permet de gagner en taille, en poids et donc, en maniabilité. Vous n’aurez pas de mal à le porter pendant de longues minutes. Au niveau de la puissance, le moteur fournira une puissance de 1800 watts, parfait pour sécher rapidement vos cheveux. En bref, retenez que c’est un excellent sèche-cheveu avec des fonctionnalités qui rendront de bons et loyaux services à vos cheveux. Ce dernier est vendu sur Aliexpress au prix de 29 € au lieu de 48 € soit une réduction de 29 € à l’aide du code SUPERDEALS626.

