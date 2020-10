L’aspirateur-robot Roomba 981 d’iRobot n’a jamais été aussi peu cher

Le Roomba 981 est un excellent aspirateur-robot d’iRobot et il passe aujourd’hui à 369 euros seulement sur Amazon. On ne l’a jamais vu aussi peu cher.

Successeur de l’illustre Roomba 980, le Roomba 981 est une petite star sur le marché des aspirateurs-robot. Ce modèle historiquement très onéreux profite d’une baisse très sensible sur Amazon : il est à 369 euros au lieu de 999 lors de son lancement, et d’environ 450 euros en temps normal. C’est tout simplement le prix le bas jamais constaté pour ce modèle lorsqu’il est vendu et expédié par le marchand.

Le Roomba 981 en détail

Le Roomba 981 est un aspirateur-robot qui offre tous les éléments importants d’un aspirateur-robot moderne. Il reprend en très grande partie les bases posées par le modèle 980 de 2015 mais opère des changements au niveau de système de navigation iAdapt qui passe en version 2.0. Cela ajoute notamment une cartographie intelligente de votre logement qu’il gardera sur sa mémoire interne.

Ce nouveau système de guidage le rend plus efficace que son devancier pour effectuer sa routine de nettoyage. Il se repère dans le logement grâce notamment à sa caméra, mais aussi tout un jeu de capteurs. Il va ainsi se déplacer sans forcément avoir besoin de se cogner dans tous les murs et les meubles pour naviguer.

L’aspirateur dispose de plusieurs modes d’aspiration pouvant être activée en fonction de vos préférences ou automatiquement en fonction de la surface sur lequel il se déplace. La puissance augmente ainsi toute seule lorsqu’il arrive sur un tapis puis baisse une fois sur le parquet. Il dispose également d’une serpillère intégrée.

iRobot annonce 120 minutes de fonctionnement sur une seule charge, mais cela variera en fonction de votre logement et de la puissance d’aspiration. Cela correspond à environ 70 m² d’aspiré en une seule. S’il n’a pas fini sa routine, il retournera sur sa base tout seul et reprendra là où il s’était arrêté. Notez enfin qu’il est compatible avec Google Assistant et Alexa.