Surpuissant, le HP Omen 15 (RTX 3070 et Ryzen 7 5800H) tombe sous les 1500 €

Rakuten et Boulanger proposent aujourd’hui une très belle promotion sur un ordinateur portable puissant et idéal pour les jeux vidéo ou une utilisation professionnelle. Avec un processeur et une carte graphique de dernière génération, il sera performant pour plusieurs plusieurs années encore. Le HP Omen 15-en1028nf est à 1499 euros.

Vendu par Rakuten et expédié par Boulanger, le HP Omen 15-en1028nf est aujourd’hui en promotion et passe pour la première fois sous la barre des 1500 euros. Avec une fiche technique haut de gamme, il fera tourner les derniers jeux vidéo dans les meilleures conditions. En temps normal, il est indiqué à 1699 euros, mais il profite d’une remise immédiate de 12 % pour chuter à 1499 euros.

Le HP Omen 15-en1028nf en détail

Avec son look épuré et haut-de-gamme, cet ordinateur portable est passe-partout, nomade, tout en délivrant d’excellentes performances à l’usage. Ce laptop est ultrapuissant puisqu’il dispose de la carte graphique RTX 3070 ainsi que du processeur AMD Ryzen 7 5800H (3.2 GHz, 8 cœurs). Que ce soit pour de la bureautique, pour du modeling 3D, du multitâches ou pour des jeux vidéo, vous ne souffrirez d’aucun ralentissement et vous profiterez des meilleurs paramètres graphiques.

Pour l’affichage, ce laptop HP Omen dispose d’un écran de 15,6 pouces, une taille ni trop grande ni trop petite qui est idéale pour les médias et pour le transport. La dalle IPS est très réactive, avec de bons angles de vision et déploie une résolution Full HD. Avec une luminosité de 300 nits et des micro-bords, l’immersion est garantie ! La fréquence de rafraichissement de 144 Hz rendra honneur aux jeux vidéo nerveux ou e-sport. On notera aussi que le constructeur l’a doté d’une protection anti-reflet qui réduira l’impact du soleil sur votre moniteur.

Du reste, ce modèle de laptop dispose de 16 Go de RAM pour lancer beaucoup d’applications gourmandes en simultané (vous pourrez stream et jouer si vous le souhaitez). Le stockage est de très bonne facture puisque c’est un modèle SSD M.2 NVMe, pour des vitesses d’écritures/lectures rapides et des chargements quasi-instantanés. On regrettera toutefois le fait qu’il n’y ait que 512 Go, un peu limite vu le volume des derniers titres vidéoludiques par exemple. On vous recommande ainsi d’y associer un disque dur externe pour avoir l’esprit tranquille.

La connectique est plutôt fournie avec 3 USB 3.2 + 1 USB 3.2 Type-C (Gen1), HDMI 2.0, Mini-DisplayPort, SD/SDXC et une connectivité Wi-Fi, Bluetooth 5.0 et bien évidemment Ethernet. Enfin, le clavier est rétro-éclairé en blanc, l’autonomie annoncée est de 6 heures et Windows 10 est directement installé.