Ce forfait mobile de 20 Go est à seulement 1,99 euro par mois

En ce début de mois d’avril, les offres des opérateurs téléphoniques s’enchaînent. C’est donc tout naturellement que Cdiscount mobile revient avec un nouveau forfait, destiné aux petites bourses. Jusqu’au 7 avril 2021, vous pouvez souscrire à un forfait mobile de 20 Go pour seulement 1,99 euros par mois.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait téléphonique économique, avec une quantité de data suffisante pour faire de la navigation Internet et regarder quelques vidéos par mois, c’est certainement la meilleure offre du moment si l’on cherche un tout petit prix. Chez Cdiscount Mobile, vous pouvez profiter de 20 Go par mois pour seulement 1,99 euro par mois pendant 6 mois au lieu de 9 euros.

Le forfait Cdiscount 20 Go en détail

Dans le détail ce forfait Cdiscount Mobile inclut :

Appels SMS et MMS illimités en France

20 Go de données en France

Appels et SMS illimité en France et dans les DOM

2 Go dans les DOM et l’Union européenne, MMS décomptés de l’enveloppe

Proposé jusqu’au 7 avril 2021, ce petit forfait de 20 Go est idéal pour les personnes utilisant peu les données mobiles de leur téléphone et qui souhaitent tout de même bénéficier des principaux avantages d’un forfait. On retrouve ainsi les appels, les SMS ainsi que les MMS illimités en France, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

En plus de cela, on retrouve une petite enveloppe de 20 Go de données mobiles en 4G. Il n’est donc pas question de rester en permanence sur son réseau mobile pour regarder du contenu multimédia en ligne, mais cela sera largement suffisant pour effectuer ses recherches sur Internet ou pour écouter ses musiques en streaming. Il sera bien évidemment possible de suivre sa consommation en direct afin de vérifier où l’on se situe par rapport à son plafond. Au-delà, le débit sera simplement réduit.

On le sait, la période n’est pas propice aux voyages à l’étranger. Le forfait de Cdiscount mobile l’a bien compris et n’intègre que 2 petits Go de donnés mobiles utilisables en Europe ainsi que dans les DOM-TOM. Cela permet cependant de ne pas avoir à souscrire à un nouvel opérateur pour un court séjour, et surtout de pouvoir se connecter à WhatsApp, Messenger ainsi que sur Internet dès lors que vous passez la frontière.

Le prix du forfait est de 1,99 euros par mois pendant 6 mois, puis il repassera à 9 euros par mois après la période promotionnelle. Toutefois, notez qu’il est sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez vous désinscrire au moment de votre choix.

Comment choisir un forfait mobile ? Nos conseils

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?