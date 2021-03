Taillé pour le gaming (RTX 2060, 144 Hz), ce Acer Predator tombe à 829 €

En profitant d’une offre de remboursement d’une valeur de 200 euros, il est possible de s’offrir l’ordinateur portable Acer Predator Helios 300 à 829,89 euros sur Cdiscount.

Habituellement commercialisé entre 1000 et 1100 euros, l’ordinateur portable Acer Predator Helios 300 bénéficie aujourd’hui d’une jolie remise de 200 euros via une offre de remboursement. Ce laptop est destiné aux joueurs exigeants, avec une RTX 2060 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz est à 829,89 euros.

Le Acer Predator Helios 300 en détail

Cet ordinateur a été conçu pour répondre aux besoins des joueurs exigeants, qui souhaitent lancer les derniers titres dans de bonnes conditions, à domicile comme en déplacement. Ainsi, on retrouve une conception nomade, avec un écran de 15,6 pouces, déployant une résolution de 1920 × 1080 pixels. Cela a le mérite d’être suffisant pour regarder des séries, des films, faire sa bureautique et jouer au jeu vidéo dans de bonnes conditions sans trop tirer sur la carte graphique.

Du côté de la conception de l’ordinateur portable, Acer a utilisé des matériaux nobles, offrant à l’ensemble une impression de qualité, de solidité qui devraient lui permettre de s’inscrire sur le long terme. Les bordures de l’écran sont ultrafines, et la fluidité est au rendez-vous avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Sous le capot, l’ordinateur est très costaud, avec des matériaux qui étaient présents dans beaucoup d’ordinateurs haut de gamme de l’année 2020. On retrouve ainsi un processeur Intel Core i5-9300H capable de booster jusqu’à 4,1 GHz, ainsi qu’une carte graphique RTX 2060. Ce n’est certes pas le dernier cru en termes de composants d’ordinateur portable, mais cela a le mérite de toujours très bien fonctionner et vous pourrez lancer n’importe quel jeu vidéo dans de bonnes conditions.

À cela s’ajoute 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de SSD NVMe, ce qui sera très limité pour un stockage principal. On vous recommande d’y adjoindre un disque SSD externe pour être tranquille, et installer vos jeux préférés sans risquer de manquer de place.

On en a l’habitude avec les ordinateurs portables pour joueurs, mais la batterie n’est clairement pas un point fort du laptop. Le constructeur annonce tout de même une durée de fonctionnement grimpant jusqu’à 6 heures. Attention toutefois, puisque le système d’exploitation livré est Linux. Il est en revanche possible d’y installer Windows, si vous préférez.

L’ensemble est livré avec une souris Predator qui vous permettra d’économiser quelques dizaines d’euros supplémentaires. Elle reprend une ergonomie bien connue parmi les souris gaming et dispose d’une conception ergonomique. Elle ne rivalisera sans doute pas avec une Logitech G Pro, mais elle est en mesure de rendre de bons services.