On a joué au jeu de société Le Gant d’Infinité : A Love Letter Game

La bataille pour sceller le destin de l’univers a débuté avec ce jeu de carte dynamique qui valorise prise de risque et déduction ! Incarnerez-vous Thanos en quête des Pierres d’Infinité ou rejoindrez-vous le camp des héros qui tentent de l’arrêter ?

©

Le Gant d’Infinité : A Love Letter Game, c’est quoi ?

Ah ce bon vieux Thanos ! Après s’être incrusté dans Splendor avec une version Splendor Marvel réussie, le bougre a choisi un autre classique du jeu de société pour continuer sa quête des Pierres d’Infinité : Love Letter. Le Gant d’Infinité : A Love Letter Game s’inspire fortement des mécaniques de Love Letter pour opposer les héros emblématiques de Marvel au méchant Thanos. Dans une course contre la montre, les Avengers doivent drainer le pouvoir de Thanos avant qu’il ne collecte toutes les pierres et ne mette en œuvre son plan. Les Avengers étant une équipe, le jeu s’éloigne de la configuration chacun pour soi de Love Letter pour proposer une expérience de jeu asymétrique pour 2 à 6 joueurs. L’un des joueurs est Thanos et tous les autres se dressent ensemble contre lui en tant qu’héros de Marvel afin de déjouer ses plans et sauver l’univers.

Disponible à 14€90 chez Ludum.fr

Comment on joue ?

Pour gagner, les héros doivent réduire les points de vie de Thanos à 0, tandis que ce dernier peut soit réduire les points de vie de l’équipe de Héros à 0, soit récupérer les 6 Pierres d’Infinité et claquer des doigts. Chaque héros commence avec une carte en main, piochée dans le deck commun Héro, et Thanos commence avec 2 cartes en main qu’il pioche dans son propre deck.

Les tours de jeu sont très simples. Lorsque c’est à vous de jouer, vous devez piocher une carte, puis choisir et jouer une carte de votre main pour résoudre son effet. En tant qu’Héro vous avez alors le choix entre 2 cartes, tandis que Thanos aura le choix entre 3 cartes. Les cartes ont toutes une valeur de 1 à 6 (1 à 7 pour Thanos), et un effet qui correspond à sa valeur. Lorsque vous jouez une carte, vous appliquer immédiatement son effet. La moitié des cartes Héros permet de deviner une carte de la main de Thanos (en annonçant un numéro) ou de le combattre (en comparant la valeur de la carte restante dans sa main avec une de celle de Thanos au hasard) pour lui faire perdre des points de vie. Lorsqu’une carte est devinée ou battue, l’équipe concernée perd 1 point de vie. Les héros commencent toujours avec 6 points de vie, tandis que Thanos en a 4 à 7 selon le nombre de joueurs.

L’autre moitié des cartes Héros permet d’orienter votre jeu pour vous aider dans votre déduction ou essayer de forcer la chance en réarrangeant les 3 cartes du dessus du paquet Héros, en vous octroyant 1 pion qui permet d’obtenir +2 pour votre prochain combat ou en permettant à un coéquipier de regarder 1 carte de la main de Thanos. En tant qu’Héros vous devez habilement vous coordonner sans pouvoir communiquer sur les informations que vous avez ou dire quoi faire à vos coéquipiers. Vous ne pouvez que commenter des informations connues de tous, comme le nombre de Pierres d’Infinité jouées jusque-là par exemple.

De son côté, Thanos a quasiment les mêmes effets de cartes que les héros, mais chaque valeur de carte est également déclinée en Pierre d’Infinité ayant un effet boosté. Lorsqu’une carte est jouée, elle reste visible devant le joueur. Si à son tour de jeu, Thanos a les 6 Pierres d’Infinité réunies devant lui et dans sa main, il peut révéler les cartes de sa main et claquer des doigts pour remporter la partie. On ne va pas vous mentir, c’est jouissif de terminer avec ce geste pour anéantir tous les espoirs des Héros.

Disponible à 14€90 chez Ludum.fr