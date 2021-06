On a joué au jeu de société Les Aventuriers du Rail Europe 15e anniversaire

La série des Aventuriers du Rail ne cesse de s’agrandir depuis des années avec régulièrement de nouvelles versions ou plateaux pour voyager aux Etats-Unis, en Asie, en Afrique ou encore en France. Aujourd’hui c’est la version Europe qui nous intéresse, un classique de la gamme qui est réédité dans une version Deluxe pour fêter son 15e anniversaire. Prenez votre ticket et embarquez avec nous dans cette magnifique édition !

Les Aventuriers du Rail, c’est quoi ?

Depuis plusieurs années, le jeu Les Aventuriers du Rail s’est imposé comme un incontournable à posséder dans sa ludothèque idéale. Simple, rapide et efficace, il permet d’initier le plus grand nombre au jeu de société moderne, et reste plaisant même pour les joueurs aguerris. Quelle que soit la version des Aventuriers du Rail que vous choisissez, votre objectif est le même : placer des wagons sur le plateau pour valider des cartes Destination indiquant deux villes à relier pour gagner des points, peu importe le trajet que vous emprunter. Plus les villes sont éloignées et plus la carte Destination vous rapporte de points si vous la validez. Mais attention à ne pas être trop gourmand, car les cartes destinations qu’il vous reste en main à la fin de partie vous font perdre des points.

A votre tour, vous ne pouvez effectuer qu’une action parmi 3 possibles. Soit vous prenez deux nouvelles cartes wagons, soit vous posez des wagons sur un chemin du plateau en dépensant les cartes wagons de la couleur indiquée ou soit vous piochez de nouvelles cartes Destination. A chaque fois que vous posez des wagons sur le plateau, vous gagnez des points en fonction de la longueur du chemin, tandis que les cartes destination validées vous rapportent des points qu’en fin de partie.

Les Aventuriers du Rail Europe a également introduit quelques nouveautés comme la possibilité de construire des gares permettant de relier une ville en empruntant le chemin construit par un adversaire, mais aussi l’apparition des ferries et tunnels pour complexifier la pose de wagons.

Disponible à 89€ chez Ludum.fr

Une superbe édition anniversaire

Nous avons abordés rapidement l’explication du concept des Aventuriers du Rail car c’est le contenu de cette somptueuse édition deluxe 15e anniversaire qui nous intéresse aujourd’hui ! Une version deluxe à commencer par la taille de son plateau surdimensionné pour un meilleur confort de jeu. On passe d’une taille de plateau original de 79 x 52,5 cm à 97 x 64,5 cm ! Le plateau est imposant mais c’est un réel plaisir autant pour jouer que pour les yeux. Les illustrations du plateau ont entièrement été revues par Julien Delval pour un résultat plus coloré et plus vivant avec tous ses nombreux détails comme un montgolfière, des voiliers, un traîneau ou encore ses nombreux bâtiments célèbres.

Les illustrations des cartes ont également été revues sur le même principe du plateau pour être plus détaillées, colorées et chaleureuses. Mais ce qui nous intéresse au niveau des cartes, c’est l’ajout de toutes les cartes destinations existantes à ce jour pour Les Aventuriers du Rail Europe. C’est-à-dire bien évidemment les 46 cartes destinations du jeu de base, les 55 cartes de l’extension d’Europa 1912, les 6 cartes de l’extension Orient-Express, et 1 carte de Ticket to Ride. Un total de 108 cartes destinations pour renouveler grandement les parties avec en plus la possibilité de jouer avec ou sans les cartes Big Cities. On peut cependant regretter que cette version n’intègre que la moitié de l’extension Europa 1912 en faisant l’impasse sur l’ajout des Entrepôts et Dépôts.

Enfin dernier ajout, mais pas des moindres : les wagons et les gares finement sculptés et leurs boites en métal personnalisées pour les ranger. Fini les wagons tous identiques avec simplement un changement de couleur pour les différencier. Chaque couleur de wagon correspond à une compagnie ferroviaire avec son logo personnalisé et des wagons identifiables par leur design. Tout comme le reste du matériel, ces wagons sont une réussite. C’est tellement agréable de les regarder prendre vie sur le magnifique plateau.

