Insta360 One X2, caméra 360° et équipe de tournage

Après un Insta360 One R des plus convaincants, Insta360 revient avec une nouvelle caméra 360° afin de couvrir tous les angles de vues possibles, voici la nouvelle Insta360 One X2.

Cette année, on n’a pas vu de nouvelle caméra 360° chez un certain constructeur américain. Du coup, c’est chez Insta360 qu’on découvre une toute nouvelle caméra 360°, voici la nouvelle Insta360 One X2.

Insta360 profite donc de cet automne plutôt pluvieux pour officialiser sa nouvelle caméra de poche capable d’être à la fois, selon le constructeur, caméra et équipe de tournage. Ainsi, avec l’enregistrement à 360°, Insta360 a revu son application pour permettre à l’utilisateur de choisir son angle de vue et même des perspectives dites cinématographiques pouvant s’apparenter à la présence d’un drone ou d’un caméraman. A cela s’ajoute bien évidemment l’intelligence artificielle pour aider l’utilisateur à trouver et modifier les meilleurs contenus et seulement quelques clics.

L’Insta360 One X2 est donc capable d’enregistrer des photos ou vidéos en 360° avec une résolution de 5,7K. Quatre modes sont disponibles : 360, Steady Cam, InstaPano et MultiView. Le choix de l’angle de vue se fait via l’application iOS ou Android. Le mode Steady Cam, comme son nom l’indique, permet d’avoir la meilleure stabilisation possible à partir de la technologie FlowState et la gestion de l’horizon. InstaPano permet de capturer des panoramas en une seule prise et enfin le mode MultiView permet d’afficher deux angles à la fois avec différents champs de vision, ce qui devrait être utile aux vloggers et autres créateurs de contenus solos.

Quand à l’application, on pourra faire disparaître la perche à selfie et comme on pouvait s’y attendre, on retrouve le Shot Lab qui regroupe de nombreux effets pour monter facilement vos photos et vidéos et ce, en seulement quelques clics. On retrouve des effets tels que Dolly Zoom et Stop Motion. Les effets Clone Trail et Shadow Clone clonent votre corps en quelques secondes. Ghost Town prend un timelapse 360 et en supprime les personnes non souhaitées sur le contenu. A cela, on retrouve la fonction TimeShift, similaire au mode TimeWarp des GoPro.

Et enfin, côté technique, on retrouve une batterie de 1630mAh qui assure 80 minutes de vidéos, un écran tactile circulaire, une certification IPX8 qui permet d’aller jusqu’à 10m sous l’eau et sans étui. L’Insta360 One X2 propose 4 micros pour une meilleure captation sonore et on retrouve les commandes vocales avec même un support d’écouteurs Bluetooth. Pandémie oblige, on pourra utiliser la caméra comme une webcam. Avec une taille de 113×46,2×29,8mm, l’Insta360 One X2 pèse 149g.

Disponible à la commande (sur le site officiel par exemple) aujourd’hui au prix de 498,99 euros.