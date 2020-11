22 % des Français flirtent depuis leur smartphone… aux toilettes

Les smartphones ont largement contribué à démocratiser le flirt : plus besoin de se rendre dans un bar ou ailleurs pour faire des rencontres ! Ce qui tombe bien en période de pandémie. Et on peut flirter depuis n’importe où…

Alors que le reconfinement pousse de nouveau les Français à rester chez eux et que de nombreux lieux de rencontre sont fermés, il ne reste plus guère que les smartphones pour trouver l’âme sœur. Un sondage Wiko, réalisé en octobre auprès de 1.052 hommes et femmes, dévoile la manière dont les utilisateurs français se servent de leurs appareils pour flirter.

Les toilettes, un lieu comme un autre pour faire des rencontres

Pour faire des rencontres, tous les endroits sont bons… Y compris les plus inattendus ! Ainsi, 21 % des personnes ayant répondu au sondage avouent s’être connectées à une application dédiée (ou à un réseau social pour flirter) dans la salle d’attente d’un médecin ! 1 Français sur 10 s’est connecté durant une réunion professionnelle. 22 % des personnes interrogées ont flirté depuis leur smartphone assis sur les toilettes…

Plus intrigant encore, 10 % des Français se sont connectés alors qu’ils se trouvaient à côté de leur conjoint(e) ! Aucune honte donc. Le smartphone est l’outil de prédilection des personnes interrogées pour flirter : pour 57 % d’entre eux, c’est l’appareil le mieux adapté, contre 15 % pour l’ordinateur. 28 % utilisent les deux, smartphone et ordinateur (pour multiplier les chances ?).

Les Français sont plus nombreux à se servir des réseaux sociaux pour faire des rencontres (33 %), contre 20 % qui déclarent flirter grâce aux applications dédiées. 5 % utilisent plutôt les forums en ligne. Plus intéressant, on apprend que plus de la moitié des personnes interrogées ne changent pas de vêtements lorsqu’ils flirtent en ligne ; un quart d’entre eux privilégient même le confort du pyjama (28 % pour les femmes, 21 % pour les hommes) ! 23 % préfèrent se tenir prêt à toutes les situations et choisissent une tenue adaptée.

Après la rencontre, il faut entretenir la flamme. Pour 54 % des Français, les SMS sont la meilleure solution pour rester en contact. 19 % préfèrent encore les discussions de vive voix, 15 % les appels vidéo et 12 % envoient des photos.