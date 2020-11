Mercedes sort sa propre trotinette électrique, « eScooter »

Habitué des grosses automobiles rutilantes, Mercedes change d’univers avec cette nouvelle trottinette électrique baptisée « eScooter ». La marque allemande met en avant la vitesse et la longévité de ce nouveau véhicule propre et urbain.

Mercedes a-t-il compris que ses voitures démesurées n’étaient plus les bienvenues dans les villes ? En tout cas, la marque allemande est en accord avec son temps avec cette trottinette électrique baptisée « eScooter ». Selon Mercedes, cette trottinette affiche de nombreuses qualités techniques, notamment sur sa vitesse, sa longévité et son autonomie. En plus de cela, elle a évidemment l’avantage, partagé par toutes les autres trottinettes électriques, d’être taillée pour la mobilité urbaine verte.

Son moteur, d’une puissance de 500W, permet de rouler à 20 km/h, et la batterie de 7,8 Ah lui confère une autonomie d’environ 25 km, ce qui est suffisant pour un trajet entre le domicile et le travail par exemple. Elle se recharge à 70 % en deux heures d’après le constructeur allemand. Sa planche, dotée d’un revêtement antidérapant, est légèrement plus large que la norme et ses roues de 20 cm de diamètre devraient garantir une bonne adhérence sur la majorité des surfaces. Enfin, elle est facilement pliable et pèse 13,5 kg.

Côté équipement numérique, « eScooter » est doté d’un écran de contrôle affichant les informations usuelles (autonomie, vitesse, mode de conduite) et d’une application dédiée, qui enregistrera vos déplacements (avec votre consentement éclairé). L’attrait de la marque (dont l’emblème est ostensiblement visible sur l’avant de la trottinette) justifie indubitablement le prix de 1299 euros pour cette trottinette. Si vous avez les moyens et qu’elle vous intéresse, elle est disponible sur le site officiel de la marque.