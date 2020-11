Apple : dans les entrailles des MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini M1

Si l’extérieur ne change pas, c’est à l’intérieur que se trouve la véritable nouveauté des nouveaux Mac M1. C’est justement l’occasion de faire un tour dans les entrailles des trois nouvelles machines d’Apple pour voir ce qu’il en est !

Les Mac M1 lancés cette semaine par Apple font décidément grand bruit. Après avoir appris qu’Apple n’avait clairement pas menti sur les performances de sa puce M1 par rapport à celles d’Intel, c’est au tour d’iFixit et d’un utilisateur du forum eGPU.io de désosser les trois machines afin de voir quels aménagements ont été faits à l’intérieur de ces Mac pour accueillir l’Apple M1.

Commençons par les MacBook Air et Pro, dont la conception interne s’avère, d’après iFixit, plutôt similaire comparée aux modèles Intel. La seule réelle différence du MacBook Air M1 face à l’ancien MacBook Air concerne la ventilation, puisque le nouveau modèle en est tout simplement dépourvu. Ainsi, Apple a pu gagner de la place à l’intérieur du châssis et disposer un nouveau dissipateur de chaleur en aluminium auprès de la carte mère. Du côté du MacBook Pro M1, les changements sont encore moins visibles. On retrouve simplement un nouveau système de refroidissement pour éjecter la chaleur hors du châssis, et c’est à peu près tout. Dans les deux cas, la puce M1 d’Apple n’est pas visible directement.

C’est en revanche le cas sur le Mac mini M1, qui est, quant à lui, apparu sur le forum eGPU.io, et a été repéré par iPhoneSoft. Sur cette machine, la différence est nettement plus visible : la carte logique est largement plus petite que sur l’ancien Mac Mini, avec beaucoup d’espace vide à l’intérieur du châssis, et la puce M1 baptisé APL1102 trône bien au centre de la machine. Comme sur la précédente itération du Mini, le SSD est soudé à la carte mère, et, hélas, c’est aussi le cas de la RAM qui pouvait auparavant être changée après coup. Il conviendra donc, comme sur les MacBook, de bien choisir sa configuration à l’achat car celle-ci ne pourra être modifiée ultérieurement. D’après les premiers tests, la puce M1 semble néanmoins se contenter de très peu de RAM, et 8 Go seulement pourraient bien suffire à une large majorité d’utilisateurs.