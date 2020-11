Laissez parler votre créativité avec le nouveau challenge de JOBY

Forte d’une première campagne lancée aux Etats-Unis, la marque JOBY dévoile sa nouvelle identité de marque en faisant appel aux créateurs de contenus du moment. Son nouveau slogan de campagne “HAVE FUN. CREATE” incite les utilisateurs à dévoiler leur créativité autour d’un nouveau challenge, cette fois lancé en Europe.

“WT!#*% is a JOBY ?”, c’est pour répondre à cette étonnante question que la marque californienne a lancé une grande campagne à destination de tous les créateurs de contenus en Europe.

Cette nouvelle campagne, servant également à dévoiler la nouvelle identité de la marque, accompagne plusieurs créateurs déjà bien connus. Parmi ses derniers, on retrouve notamment les français Enzo, Tais-Toi, Bruno Graffer, Frederico Stauffer, Thibault Odiot ou encore Estelle Mithra. Ils rejoignent donc des créateurs internationaux tels que l’Allemande Bonnie Trash ou l’Anglais JacksSucksatlife ! Tous rivalisent d’ingéniosité afin de produire des contenus inventifs sous le thème de la campagne “WT!#*% is a JOBY ?”.

A vous de participer

Les créateurs contactés par la marque reçoivent un colis mystère JOBY à dévoiler à ses abonnés. Ce dernier contient un GorillaPod Mobile Vlogging Kit, sans mode d’emploi ni explication, ainsi que différents accessoires loufoques (des chaussons, un kazoo…). Il devra alors suivre son instinct de création et d’inventivité pour créer le meilleur contenu répondant à la question “WT!#*% is a JOBY ?”. Les internautes peuvent consulter l’ensemble des créations directement sur une page dédiée à la campagne.

Car oui, cette campagne ne s’adresse pas qu’aux créateurs partenaires de la marque, avec ou sans matériel Joby. Tous les utilisateurs peuvent profiter de cette campagne pour laisser libre cours à leur créativité. Les meilleures vidéos postées avec le hashtag #HaveFunCreate pourront alors être visionnées en ligne par des milliers d’internautes !

Une première campagne couronnée de succès

Le but premier de ce challenge ? Faire connaître encore le nom de JOBY auprès du grand public. Déjà une référence en matière d’équipements pour smartphones, JOBY veut aller encore plus loin avec pour objectif d’atteindre les 53 millions de vues sur ses réseaux sociaux avec cette nouvelle identité de marque.

JOBY n’en est pas à son premier coup d’essai. En début d’année, la marque avait déjà frappé un grand coup avec #TheSongOfUs, une campagne lancée aux Etats-Unis qui avait réuni plus de 8000 vidéos de créateurs et généré 7 milliards de vues sur la plateforme.

Un produit pour se lancer

Pour cette nouvelle campagne européenne (lancée en France, Grande-Bretagne, Italie et Allemagne), JOBY a fait le choix de mettre en avant son kit de vlogging GorillaPod Mobile.

Cet outil, idéal pour se lancer dans le vlogging, peut être tenu à la main, posé sur une surface ou enroulé autour d’un axe. Le kit inclut également un micro Wavo Mobile, ainsi qu’une led Beamo Mini afin de pouvoir directement se lancer dans le challenge de la campagne.

Créez vos vidéos les plus originales et postez-les sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #HaveFunCreate pour participer à la campagne et rejoindre les autres utilisateurs de la marque.

Cet article est sponsorisé par Joby. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.