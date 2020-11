Google Stadia prévoit 400 nouveaux jeux supplémentaires d’ici 2022

En plus de la centaine de jeux actuellement proposée par Google Stadia, le service de jeu vidéo en streaming projette d’ajouter près de 400 nouveautés à son catalogue.

Pionnier sur le marché du cloud gaming, Google sait pourtant qu’il devra rapidement frapper fort pour s’imposer face à une concurrence de plus en plus féroce, à l’image de Microsoft et de son redoutable Xbox Game Pass. Tout juste un an après le lancement de Stadia, l’entreprise américaine a ainsi dévoilé son plan d’action pour les prochaines années à venir. Un bon moyen d’attirer de potentiels nouveaux abonnés, tout en rassurant les utilisateurs actuels.

Interrogé par le site MobileSyrup, le directeur en charge des jeux Stadia, Jack Buser, a ainsi expliqué : “Nous avons établi une feuille de route qui inclut la sortie de 400 jeux sur notre plateforme. Pour la très grande majorité d’entre eux, ils sont encore en développement et plus de 200 créateurs travaillent d’arrache-pied pour proposer leur titre sur Stadia”. Si la plateforme peine encore à s’imposer malgré la récente prise en charge du jeu en 4G (et bientôt 5G) mais aussi de l’arrivée annoncée de FIFA 21, cette déclaration à la presse a au moins le mérite de rassurer les joueurs. Oui, Google entend bien continuer à investir dans sa plateforme Stadia et de nombreuses nouveautés devraient être prochainement annoncées. Si pour le moment le service manque encore d’exclusivités et de gros jeux, l’année 2021 pourrait finalement être celle de l’épanouissement pour Google. La firme projette désormais de considérablement enrichir son catalogue dans les deux ans à venir. Après l’ajout de plusieurs jeux comme Borderlands 3, Hotline Miami ou encore Doom Eternal, de nombreuses nouveautés devraient ainsi arriver sous peu sur la plateforme de cloud gaming, à commencer par le très attendu Cyberpunk 2077, prévu pour le 10 décembre 2020 après de multiples reports.