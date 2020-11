Les aéroports seront-ils privés de 5G ?

La 5G en France, c’est bien compliqué. Les polémiques et les moratoires se multiplient, qui sont autant d’obstacles au déploiement du réseau nouvelle génération. Et voilà que les aéroports s’en mêlent !

Les voyageurs qui attendent leurs vols dans les aéroports seront-ils privés de la 5G ? La question se pose, alors que la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) craint que les antennes cellulaires perturbent les systèmes de guidage des avions. Le risque est qualifié de « majeur » pour les radioaltimètres. Par conséquent, les aéroports ainsi que les zones environnantes pourraient être interdits de 5G, ce qui ne fait pas les affaires des opérateurs.

La 5G, dangereuse pour les avions ?

SFR a ainsi menacé de ne pas verser les 118 millions d’euros promis durant les enchères des blocs de fréquence 5G. Bouygues Telecom aurait demandé une indemnisation… Cette nouvelle controverse de dernière minute s’ajoute aux demandes de moratoire et aux études sur les conséquences des ondes de la 5G. Et vient une fois de plus contrarier les projets de déploiement des opérateurs.

Dans une interview aux Echos, le patron d’Orange ne demande pas de remboursement ou d’indemnisation, du moins pas encore, mais Stéphane Richard s’étonne que l’aviation civile se soit manifestée si tardivement : « Il est clair que l’on aurait pu avertir les opérateurs télécoms avant. Personne ne nous a rien dit ! ». Il s’agace aussi de voir qu’ailleurs en Europe et dans le monde, aucune autorité du même genre n’a soulevé cette difficulté.

« Ce qui est étonnant c’est que seuls les aéroports français semblent concernés. En Roumanie, où nous avons déjà déployé la 5G, il n’y a aucun problème, ni ailleurs en Europe. Si l’on nous interdit de couvrir Roissy en 5G, cela va être un sujet », explique-il en laissant planer la menace d’un bras de fer avec l’État. Néanmoins, Stéphane Richard se veut rassurant : « Je suis convaincu que nous trouverons une solution à ce faux problème très rapidement ».

Il faudra trouver une solution : Orange a l’intention d’activer sa 5G le 3 décembre dans une quinzaine de villes. Bouygues Telecom se lancera le 1er décembre ; quant à SFR, la 5G est déjà disponible à Nice.