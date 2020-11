Nintendo veut calmer les ardeurs des politiques et des marques dans Animal Crossing

Lancé durant le confinement du printemps, Animal Crossing : New Horizons est devenu un véritable phénomène dépassant le strict cadre du jeu vidéo. Le titre de Nintendo est désormais la cible des entreprises du marketing et aussi des politiques.

Avec 26 millions de copies vendues dans le monde, Animal Crossing : New Horizons est indéniablement le carton de l’année sur la Switch, mais aussi plus globalement du secteur du jeu vidéo. Les îles et les personnages de Nintendo font désormais partie de l’histoire de la pop culture, ce sont devenus des référents culturels qui attirent immanquablement les marques et les politiques.

Les marques sont prévenues

On a ainsi vu Ikea publier un catalogue avec les personnages et les meubles d’Animal Crossing, ou encore le candidat à l’élection américaine Joe Biden faire sa promotion auprès des joueurs. Nintendo veut désormais mettre de l’ordre dans toutes ces initiatives marketing et politiques. Dans un communiqué, le constructeur annonce donc de nouvelles règles du jeu.

Les entreprises qui veulent se faire de la pub dans Animal Crossing ont l’autorisation de fournir leurs designs aux joueurs, elles peuvent aussi inviter les joueurs sur leurs îles et partager des captures d’écran et des vidéos tirées du jeu sur les réseaux sociaux. Par contre, il leur est interdit de créer du contenu « vulgaire, discriminatoire ou offensant ». Elles ne peuvent pas non plus partager de fausses informations sur le jeu, comme de dire que leur contenu est approuvé par Nintendo.

Le créateur d’Animal Crossing refuse aussi que les marques demandent aux joueurs de se rendre sur des pages web ou sur un réseau social en dehors du jeu, par exemple sur une boutique en ligne, ou encore pour récupérer des coupons ou participer à des concours. Elles ont également interdiction de vendre des objets.

Le jeu doit pour finir se tenir à l’écart de tout contenu politique. Nintendo n’a visiblement pas apprécié de voir plusieurs hommes et femmes politiques faire campagne dans Animal Crossing. Si une entreprise devait aller trop loin, elle pourrait être bannie du jeu.