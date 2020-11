5G : Orange se lancera le 3 décembre dans 15 premières villes

Après SFR qui s’est lancé le 20 novembre et Bouygues Telecom qu’on attend pour le 1er décembre, Orange a décidé de lancer sa 5G le 3 décembre prochain dans 15 premières villes de l’Hexagone.

Après de longs mois d’attente, la 5G se lance enfin en France ! C’est SFR qui a tiré en premier en lançant la nouvelle génération de réseau mobile le 20 novembre dernier dans la ville de Nice, tandis que Bouygues Telecom dégainera le 1er décembre. Orange suivra, le 3 décembre prochain, en lançant sa 5G dans pas moins de 15 villes simultanément. Une manière de marquer les esprits. Parmi ces 15 villes, on retrouvera Nice, Marseille, Le Mans, Angers et Clermont-Ferrand, et « chacune sera couverte au moins à 80% », précise Stéphane Richard, PDG d’Orange au micro des Echos. Si les noms de ces 15 villes n’ont pas tous été révélés, Orange précise que sa 5G couvrira 10% de la population française dès le 3 décembre, et qu’elle devrait s’étendre à 150 communes supplémentaires d’ici la fin de l’année. En parallèle, Orange espère atteindre une couverture 4G de 100% en France d’ici 2021.

Le boss d’Orange précise également que l’opérateur ne va pas tenter de s’imposer dans les villes réfractaires à la nouvelle génération de réseaux mobiles, notamment, celles qui ont signé un moratoire contre la 5G, comme Lille ou Grenoble. « Nous ne voulons pas passer en force et privilégions le dialogue et la conviction (…) Nous sommes pour une 5G responsable, c’est-à-dire respectueuse des villes et de leur position » explique Stéphane Richard. En ce qui concerne Paris, qui n’a pas engagé de moratoire mais plutôt une « concertation citoyenne », Orange devrait également se montrer prudent : « Il n’y aura pas de déploiement de nouvelles antennes 5G Orange, tant que cette démarche n’est pas achevée. »

Enfin, en ce qui concerne les débits de la 5G d’Orange à ses débuts, ils devraient déjà se montrer trois à quatre fois supérieurs à ceux de la 4G. Pour cela, l’opérateur va miser exclusivement sur la bande des 3,5 GHz, « la seule qui permet de faire de la vraie 5G », explique Stéphane Richard. Le PDG d’Orange en profite ici pour tacler Xavier Niel et Free Mobile, son grand concurrent, qui compte faire basculer les antennes 4G en 5G par la technologie Dynamic Spectrum Sharing afin d’augmenter rapidement la couverture réseau à l’échelle du territoire. « Si certains veulent en arriver là pour dire ‘j’ai allumé la 5G dans toutes les villes’, chez Orange, ce n’est pas notre choix. Nous souhaitons agir en responsabilité et nous ne participerons à cette ‘guéguerre’ de communication » indique-t-il auprès des Echos.