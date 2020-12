Oppo dévoile un étonnant concept de smartphone pliable en trois

Après le smartphone coulissant, Oppo poursuit sur sa lancée et dévoile un étonnant concept phone pliant. Baptisé « slide-phone », celui-ci est capable de se plier en trois parties sur la longueur.

Plus rien ne semble arrêter Oppo, qui continue de nous abreuver de différents concepts résolument futuristes. Après avoir présenté son étonnant Oppo X 2021 à écran coulissant le mois dernier, le constructeur chinois dévoile désormais plusieurs concepts à l’occasion du China International Industrial Design Expo (CIID). La firme en profite pour présenter un étonnant téléphone baptisé « slide-phone », créé en collaboration avec le studio de design japonais Nendo et capable de se plier… en trois parties.

Plié, le « slide-phone » est à peine plus grand qu’une carte de crédit. Il reste tout de même utilisable, avec un minuscule écran idéal pour consulter ses notifications, l’heure, ou encore contrôler sa musique. On peut ensuite le déplier une première fois pour révéler un écran allongé assez proche d’un smartphone ordinaire, et disposant de capteurs photo placés à l’avant pour les selfies. Enfin, il est possible de le déplier une troisième fois pour révéler une dernière partie qui allonge l’écran à 7 pouces, idéal pour du multitâche. Oppo précise également qu’un stylet est fourni pour booster la productivité.

Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo. First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP — OPPO (@oppo) December 14, 2020

Notons qu’il ne s’agit, pour l’heure, que d’un concept et absolument pas d’un produit prévu dans le futur line-up d’Oppo, même si cela pourrait bien arriver un jour. Oppo pourrait en effet profiter de l’année prochaine pour lancer de premiers smartphones pliants, après avoir multiplié les concepts ces derniers temps. La marque n’a pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet, mais d’insistantes rumeurs font état d’un lancement d’une importante vague de pliables au milieu de l’année prochaine, par des constructeurs comme Oppo, Xiaomi, Vivo et même Google. Samsung, de son côté, envisagerait de rendre cette technologie plus accessible et songerait à une version « lite » de son fameux Galaxy Z Fold 2.