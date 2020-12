Joueur PC, mobile ou console, HyperX a ce qu’il vous faut pour Noël

Dans le train, l’avion, son sofa, son hamac, tous les endroits sont bons pour une séance gaming. Que vous soyez un joueur nomade sur smartphone ou PC devant votre setup léché, HyperX vous rend la vie toujours plus ludique !

Les sollicitations vidéoludiques sur smartphone se sont multipliées ces dernières années. En effet, en plus des jeux vidéo mobiles, comme COD Mobile, Fortnite et tout récemment League of Legends, de nouveaux services viennent compléter l’offre gaming nomade. Ainsi, le Cloud Gaming, comme le PS Now, le Xbox Game Pass, s’imposent avec leur catalogue de jeu dernière génération par abonnement. Autre possibilité offerte, le streaming des jeux à partir de votre console de jeu Xbox Series X.

De votre jardin, votre lit, jouez à vos titres préférés quand la télévision est déjà monopolisée. Mais deux questions se posent, vos mains peuvent-elles tenir aussi longtemps que vous le souhaitez en tenant un smartphone du bout des doigts ? Secundo, votre téléphone a-t-il assez d’endurance par rapport à vos envies vidéoludiques ?

HyperX ChargePlay Clutch : pour jouer toujours plus longtemps

Tenir un smartphone en mode paysage pour jouer est accessible à tous. Toutefois, pendant combien de temps pouvez-vous le faire, sans crampe, sans fatigue et surtout sans perdre en performance ? Se faire fragger pour un pouce ankylosé est plus que rageant. L’HyperX ChargePlay Clutch est une poignée de manette ergonomique. Ainsi, ses poignées sont texturées pour une prise en main optimale, tout en limitant les effets de la sudation. L’appareil s’adapte à tous les smartphones de 129 à 172 mm de longueur.

Avec lui, vous pourrez enchaîner les heures de jeu avec un avantage compétitif. Si vous jouez en ligne, vous subirez la fatigue bien plus tardivement que les autres joueurs, important dans les longs Battle Royale. L’autre arme secrète du HyperX ChargePlay Clutch est sa capacité à recharger votre téléphone tout en jouant ! En effet, vous avez une batterie de 3 000 mAh amovible embarquée. Si votre smartphone est compatible avec la recharge sans fil QI, tout en jouant, HyperX ChargePlay Clutch l’alimente en énergie. Magique et surtout pratique ! De plus, la batterie est amovible et peut se recharger par induction ou en USB. L’arme indispensable pour les joueurs nomades, aussi bien Cloud Gaming que jeux nomades.

Vous jouez aussi devant votre bon vieux PC ? Un beau setup que vous avez monté avec soin, mais avez-vous le meilleur casque gamer sur les oreilles ? Vous savez, celui qui est stylé, confortable et aussi immersif dans le rendu audio que clair dans la captation de votre voix ? Le tout sans vous ruiner ? Comme la réponse est certainement non, passez donc à la ligne suivante !

HyperX Cloud Alpha S : plongée vidéoludique en 7,1

Le Cloud Alpha d’HyperX est un casque de référence qui devient encore plus captivant dans sa version HyperX Cloud Alpha S. Le constructeur apporte ici des améliorations techniques de haute volée. Ainsi, il est encore plus confortable avec de larges écouteurs, des coussinets à mémoire de forme ultra-moelleux.

Ils assurent des heures de jeu sans pression excessive sur les oreilles et le crâne. L’ergonomie aussi est optimisée avec deux glissières de réglage des basses aux dos des écouteurs, pour 3 niveaux de basses plus ou moins intenses, mais toujours profondes. Le HyperX Cloud Alpha S intègre un système de haut-parleurs à double chambre, ce qui permet un rendu à la distorsion réduite au maximum et un son plus cristallin que jamais.

Il se connecte en USB et sa petite télécommande filaire va vous ouvrir de nouveaux horizons d’immersion vidéoludique. Ainsi, la technologie NGENUITY détecte automatiquement le jeu que vous utilisez et applique immédiatement un profil audio optimisé. Vous profiterez alors d’un son précis, percutant et surtout qui devient un avantage à part entière.

Le surround 7.1 apporte un environnement immersif exceptionnel. Qui permet en plus de positionner dans l’espace vos ennemis, uniquement avec vos oreilles. Idéal si vous êtes en planque ou explorez un territoire inconnu. La télécommande permet en plus de régler la balance audio casque/micro et le volume, sans arrêter de jouer. Enfin, sa robe aluminium est très solide et existe en version noire et bleu ou une ténébreuse et très élégante version black-out. Le casque est de plus compatible avec la PS4 ou la PS5.

Cet article est sponsorisé par HyperX. Il a été rédigé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.