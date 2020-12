Apple vs Fortnite : Tim Cook et Craig Federighi devront témoigner au procès

Epic Games a obtenu que deux nouveaux témoins soient appelés à la barre lors de son procès contre le géant Apple.

Le procès qui oppose Apple à Epic promet de prendre un tournant décisif dans les mois à venir. Après une audience remontant au 15 décembre dernier, le studio de développement à l’origine du phénomène Fortnite a en effet obtenu de la justice que Tim Cook, l’actuel patron de la marque à la pomme, et Craig Federighi, son vice-président senior de l’ingénierie logicielle viennent témoigner à la barre.

Une décision qui sonne comme une première victoire pour Epic. En effet, lors du procès, Apple avait initialement prévu d’envoyer à la barre Erik Neuenschwander, un cadre intermédiaire de l’entreprise. Convaincu par l’argumentaire des avocats du studio de développement, le juge Thomas Hixson en charge de l’affaire a finalement estimé que faire intervenir les hauts cadres du constructeur américain permettrait à Apple de mieux assurer sa défense. De plus, Epic a également réussi à obtenir que les représentants de la Pomme ne puissent pas limiter le témoignage de Tim Cook à quatre heures, ce dernier devant être déterminé en fonction des documents fournis par l’entreprise à la demande du plaignant. De son côté, Apple sort de son audience avec une petite victoire en poche, puisque la cour a contraint Epic à limiter ses demandes de documents. De quoi permettre aux deux entreprises de préparer au mieux leurs argumentaires respectifs, avant le procès qui se tiendra dans le courant du mois de juillet 2021.

Epic vs Apple

La guerre entre Epic Games et Apple remonte à l’été dernier, lorsque l’éditeur de Fortnite a tenté de contourner la commission de 30% imposée par la marque à la pomme à chaque microtransaction ingame. Après avoir dénoncé les pratiques abusives de l’entreprise, Epic avait finalement mis en place une nouvelle option permettant les achats intégrés directement depuis l’application. Une situation qui avait évidemment provoqué la colère d’Apple, qui avait riposté en supprimant le jeu de son App Store. Une plainte d’Epic et une attaque de la Pomme pour rupture abusive de contrat plus tard, c’est devant les tribunaux que l’affaire devrait finalement trouver sa conclusion.