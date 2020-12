Netflix : la saison 2 de Transformers : War for Cybertron est disponible

Netflix réserve un dernier cadeau pour 2021, aux fans de la saga Transformers. Quelques mois seulement après l’arrivée de la première saison sur la plateforme, War for Cybertron est de retour. Cette deuxième partie baptisée « Le lever de Terre », reprendra les événements là où « Le Siège » nous avait laissé.

Et si vous passiez le réveillon avec les Transformers ? Netflix vient par surprise d’annoncer la sortie de War for Cybertron : Le Lever de Terre. Quelques mois seulement après la diffusion de la première partie, la série revient et promet d’explorer plus en détail le combat que mènent Autobots et Decepticons. À l’occasion de cette sortie surprise, qui on le rappelle n’avait pas été annoncée en décembre dernier, Netflix avait dévoilé une bande-annonce il y a quelques jours. On y retrouve les Autobots qui mènent une guerre sans merci pour sauver Cybertron, à la fois sur Terre et à bord de l’Arche. De son côté, Megatron emploie les grands moyens pour libérer les Decepticons, désormais piégés sur une planète mourante et sans l’AllSpark.

Une saison 3 déjà prévue

Pour rappel, la série est produite par Rooster Teeth et réalisée par les studios d’animation Polygon. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’ils collaborent avec la plateforme puisqu’ils étaient à l’origine du film d’animation Blame!. Côté voix originales, on retrouve Jake Foushee dans la peau d’Optimus Prime et Jason Marnocha dans celle de Megatron. Joe Zieja campe quant à lui Bumblebee et Linsay Rousseau : Elita-1. Ce nouveau chapitre ne sera pas le dernier puisque la série a été pensée comme une trilogie. Netflix ne donne en revanche pas la date de sortie de cette ultime partie.

Au cinéma, la saga initiée par Michael Bay en 2007 reviendra en 2022. Si pour l’instant Paramount ne donne que très peu d’informations sur le long-métrage, il pourrait s’agir d’un nouveau spin-off consacré à Bumblebee. Paramount aurait d’ailleurs déjà trouvé le réalisateur de ce nouvel opus, Steven Caple Jr. à qui l’on doit Creed II.