[Sélection] Les meilleurs films et séries comiques sur Netflix

Même s’il s’est largement imposé sur le secteur de l’horreur, Netflix s’offre aussi de nombreuses pépites comiques, à voir et à revoir sans modération.

Rire, c’est bon pour la santé, comme le clamait le président suisse Johann Schneider-Ammann dans un meme devenu culte sur les Internets. Avec l’année 2020 qu’on vient de passer, on aurait justement bien besoin d’un peu d’humour. Si vous n’êtes pas particulièrement adeptes des films de Noël qui sentent bon le thé à la cannelle et les biscuits au sucre, on vous propose plutôt d’opter pour notre sélection de films et séries humoristiques à découvrir ou à revoir sans modération.

Wet Hot American Summer : First Day of Camp

Sorti en 2015

Créée par David Wain et Michael Showalter

Près de 15 ans après la sortie du college movie Wet Hot American Summer, la parodie absurde revient en 2015 sous forme d’une série prequel tout aussi loufoque, dans laquelle le casting original – alors âgé d’une quarantaine d’années incarne un groupe d’adolescents à peine pubères, au premier jour d’un camp de vacances qui va changer leur vie à jamais. Bourrée de détails idiots, de blagues lourdes et d’humour très douteux, la série originale Netflix est une vraie réussite, au point que la plateforme a remis le couvert en 2017, avec une nouvelle minisérie sequel baptisée Ten Years Later.

The It Crowd

Sorti en 2006 (5 saisons)

Créée par Graham Linehan

Au sein de l’entreprise Reynolds Industries, le service informatique se compose d’un trio de bras cassés hauts en couleur : Roy et Moss, deux geeks asociaux, qui passent leurs journées à demander à leurs collègues s’ils ont bien branché leurs ordinateurs, et Jen leur cheffe, persuadée qu’on peut casser Internet en pressant un simple bouton. À condition d’aimer (ou d’arriver à passer outre) les rires préenregistrés qui surviennent à chaque gag, The It Crowd est une pépite à l’humour vintage et british, à avoir vu au moins une fois dans sa vie.

The Good Place

Sorti en 2016

Créée par Michael Schur

Véritable shoot de bonne humeur concentrée, The Good Place c’est l’histoire d’Eleanor Shellstrop, une jeune femme loin d’être exceptionnelle, qui à sa mort se retrouve au Bon Endroit, une sorte de paradis idyllique rempli de gens charmants et de yaourts glacés, où seuls sont conviés les gens altruistes et purs. Réalisant rapidement qu’elle n’est pas à sa place, Eleanor va finalement être confrontée à de nombreux rebondissements, qui l’emmèneront à comprendre les vraies raisons de sa présence accidentelle au paradis. Sans vous spoiler, la série (qui est à présent terminée) est pleine de rebondissements, et s’offre un humour à la fois bienveillant et complètement idiot, qu’on n’avait pas retrouvé depuis Brooklyn Nine-Nine.

La Tour Montparnasse Infernale

Sorti en 2001

Créée par Charles Nemes

Avec une réplique culte à la seconde, on ne vous présentera pas La Tour Montparnasse Infernale, pas plus que le duo culte formé par Eric et Ramzy. Complètement idiot, loufoque et décalé, le film s’impose comme l’une des meilleures parodies de sa génération, malgré ses presque deux décennies au compteur. Une bonne excuse pour échapper aux repas de famille interminables (c’est quand même un tout petit peu plus important qu’un dîner non ?), tout en révisant ses classiques.

Rick & Morty

Sorti en 2013

Créée par Dan Harmon et Justin Roiland

A-t-on vraiment besoin de présenter la géniale série Rick & Morty ? Alors que la seconde partie de la saison 4 vient de sortir sur Netflix, on ne peut que vous conseiller de voir et revoir ce chef-d’œuvre de l’animation pour adulte. Déjà parce que c’est hilarant, et que chaque blague fait systématiquement mouche. Ensuite parce que derrière l’humour gras et les vannes, le propos est souvent bien plus profond qu’il n’en a l’air. Enfin, parce que c’est littéralement bourré de références à la pop culture, que les auteurs prennent un malin plaisir à parodier et à salir à tout bout de champ.

Brooklyn Nine-Nine

Sorti en 2013 (7 saisons)

Créée par Dan Goor et Michael Schur

Dans le commissariat de la 99e, il y a Terry, le chef bodybuildé au cœur de guimauve devant ses filles jumelles. Il y a Hitchcock et Scully, deux anciens inspecteurs qui ont décidé de se la couler douce pour le reste de leur carrière. Il y a aussi Amy, la maniaque du contrôle, Gina, qui est convaincue qu’une carrière de star de music-hall l’attend au coin de la rue, Rosa, aussi froide qu’une porte de prison, et Charles, qui manque autant d’affection que de confiance en lui. Et puis il y a Jake Peralta, un brillant officier de police, qui rêve d’arrêter les méchants comme dans Die Hard et de faire du capitaine Raymond Holt son mentor et ami. Drôle et absurde, la série est une des meilleures de sa génération (et on pèse nos mots).

Dirk Gently, détective holistique

Sorti en 2016

Créée par Max Lands

Véritable OVNI sériesque (en tout cas à l’époque), Dirk Gently met à l’honneur le personnage homonyme imaginé par Douglas Adams dans sa trilogie publiée entre 1987 et 2002. Une adaptation définitivement réussie, dans laquelle on suit les aventure de Dirk, un détective privé aux méthodes très particulières, et Todd, son assistant de fortune. Embarqués malgré eux dans des enquêtes hors du commun et toutes plus farfelues les unes que les autres, les deux héros campés par Samuel Barnett et Elijah Wood vont finalement apprendre à s’apprécier, et faire la lumière sur certains mystères bien épineux.

Lego Batman : le film

Sorti en 2017

Réalisé par Chris McKay

Inspiré du personnage culte de La Grande aventure Lego, le biopic autour du chevalier noir est un mélange de gags nuls, de jeux de mots loufoques et de situations décalées. L’intrigue du film met à l’honneur les relations complexes entre Batman et son ennemi de toujours le Joker, tous deux empêtrés dans une bromance que notre héros ne veut pas accepter. Un très bon moment à passer en famille pour tous les fans de l’univers et de l’humour Lego, qui retrouveront avec plaisir les caméos de quelques-uns des plus grands méchants de la pop culture.

On ne peut pas tout citer, mais on vous conseille aussi : 21 Jump Street

Haters back off !

Community

New Girl

Unbreakable Kimmy Schmidt

Arrested Development

Fatal